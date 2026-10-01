Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell: el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora

Policía del campus de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, EE. UU. Foto: REUTERS

En los últimos días volvió a tomar estado público un horroroso caso de presunta violación grupal en una fraternidad de la Universidad de Cornell, en Ithaca. Los fiscales del estado de Nueva York reabrieron la investigación sobre la agresión a una estudiante ocurrida en 2024, después de que la mujer presentara el mes pasado una demanda civil en la que afirmó que varios integrantes de Chi Phi la habían drogado y agredido sexualmente.

El caso provocó indignación pública y planteó interrogantes sobre la respuesta inicial de las autoridades policiales y judiciales y de la universidad, después de que la mujer, que entonces tenía 20 años, denunciara el hecho ante la policía unas semanas después de lo ocurrido.

Violación en Cornell: el testimonio de la presunta víctima

La presunta víctima, que utiliza el seudónimo Jane Doe en los documentos judiciales, presentó una demanda en Nueva York a mediados de septiembre contra siete integrantes de la fraternidad, la fraternidad Chi Phi, Cornell, un bar local y su propia hermandad universitaria femenina.

Según la demanda, el 19 de octubre de 2024 fue a encontrarse con un amigo en la casa de la fraternidad Chi Phi, después de haber bebido alcohol esa noche. El amigo, integrante de la fraternidad, y otros miembros le suministraron reiteradamente alcohol, marihuana y ketamina —un anestésico que puede provocar efectos alucinógenos— y la agredieron sexualmente cuando quedó incapacitada, sostiene la demanda.

La denuncia incluye una captura de pantalla de una conversación grupal por mensajes entre varios integrantes de la fraternidad, en la que uno de ellos alentaba a otros, con expresiones vulgares, a sumarse a la actividad sexual.

Casa de la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York Foto: REUTERS

Qué dijeron los fiscales

El lunes, el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que su oficina había reabierto el caso y que presentaría pruebas, incluido el testimonio de la mujer, ante un gran jurado para que evaluara una posible acusación formal.

Van Houten reconoció la indignación pública que siguió a la presentación de la demanda civil y mencionó la existencia de “pruebas adicionales”, aunque no dio detalles.

También ofreció una extensa explicación de por qué los fiscales no impulsaron cargos penales en 2024. Según dijo, la declaración jurada de la mujer ante la policía “describía su participación en el consumo de drogas y en las conductas sexuales como voluntaria, consciente y consentida”.

La decisión de los fiscales estuvo condicionada, al menos en parte, por el alcance restrictivo de la ley de Nueva York sobre agresiones sexuales. Según esa legislación, puede resultar más difícil presentar cargos por violación cuando la víctima consumió alcohol o drogas voluntariamente. Esta semana, varios legisladores de Nueva York retomaron una iniciativa que impulsan desde hace años para modificar las leyes estatales y eliminar esa distinción, con el argumento de que genera un posible resquicio legal que permite a los violadores evitar ser procesados.

El abogado de Jane Doe, Thomas Giuffra, criticó a los fiscales por no haber profundizado la investigación en aquel momento y declaró a distintos medios que la fiscalía de distrito nunca habló con su clienta antes de decidir no presentar cargos.

Una señal indica el edificio de la Policía de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué se sabe de aquella investigación inicial

En los últimos días, varias publicaciones periodísticas revelaron más detalles sobre la información que tenían las autoridades en 2024.

CBS New York obtuvo una copia de la transcripción de la entrevista de Jane Doe con la policía, que contenía muchos más detalles que la declaración jurada que los agentes finalmente entregaron a los fiscales.

“Puedo afirmar con un 100 % de certeza que fui violada”, les dijo a los policías a mediados de noviembre, varias semanas después del hecho.

Esa afirmación no fue incluida en la declaración escrita más breve en la que se basó la oficina de Van Houten para decidir si presentaba cargos.

The New York Times obtuvo más de 1.000 páginas de material de la investigación interna de Cornell sobre el caso. Según informó el diario, los documentos muestran que la interpretación de la mujer sobre lo ocurrido fue cambiando con el tiempo: ella les dijo a los policías que tardó en comprender plenamente que había sido víctima de una violación grupal.

Qué dijo Cornell sobre el caso

Cornell defendió su actuación y afirmó que llevó adelante una investigación exhaustiva y prohibió la presencia en el campus de la filial de Chi Phi, que continúa cerrada. La universidad aplicó distintas medidas disciplinarias a los integrantes de la fraternidad, incluidas expulsiones y sanciones.

La demanda sostiene que Cornell no castigó adecuadamente a los presuntos agresores y que ofreció a algunos la posibilidad de reducir sus sanciones mediante la redacción de ensayos.

El miércoles, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que Cornell había aceptado contratar a un estudio jurídico externo para realizar una nueva investigación.

Además, este 1 de octubre la Universidad publicó una serie de preguntas y respuestas sobre el caso.

Qué dijo la fraternidad Chi Phi

El director ejecutivo interino de la fraternidad nacional Chi Phi, Trey Robb, afirmó en un comunicado difundido el miércoles que la filial de Cornell había expulsado a los integrantes involucrados en el hecho, al igual que la organización nacional.

«Estas medidas fueron más allá de cualquier cosa que la ley o la Universidad de Cornell nos exigieran», dijo Robb.

Qué dijeron los acusados de la violación grupal

The New York Times, que citó los documentos internos de Cornell, informó que todos los hombres negaron haber cometido actos indebidos y dijeron a los investigadores de la universidad que las relaciones sexuales habían sido consentidas. Sin embargo, según el diario, algunos de sus comentarios expresaban incomodidad o preocupación por lo ocurrido.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por Reuters, con edición de Canal26.com.