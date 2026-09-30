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Cuánto plata gano si deposito $300.000 en un plazo fijo de 30 días durante octubre 2026

Con las tasas que ofrecen actualmente los bancos, invertir dinero a 30 días puede generar una diferencia interesante al momento del vencimiento. Cuánto se puede ganar y qué factores determinan el rendimiento de esta inversión.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Intereses de plazo fijo para octubre 2026.
Intereses de plazo fijo para octubre 2026. Foto: Pexels.
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El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más utilizadas o con menos riesgos financieros para los pequeños ahorristas y, a finales de septiembre 2026 y principios de octubre, colocar, por ejemplo, $300.000 en un plazo fijo a 30 días permite obtener un rendimiento que varía según la tasa de interés ofrecida por cada banco.

Cuánto paga un plazo fijo de $300.000 a 30 días

El rendimiento de un plazo fijo depende principalmente de la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera. Como los bancos pueden establecer tasas diferentes, el mismo depósito puede generar intereses distintos.

Plazo fijo. Foto: NA
Qué interés se obtiene con el plazo fijo.

Para una inversión de $300.000 durante 30 días, se obtiene una ganancia aproximada de entre $9.500 y $10.500, lo que implica una tasa efectiva para ese período de alrededor del 3,17% al 3,50%.

Hay que tener en cuenta que, desde que el Banco Central (BCRA) dejó de establecer una tasa mínima obligatoria para los depósitos a plazo fijo, las entidades tienen mayor libertad para definir los rendimientos que ofrecen a sus clientes.

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Por eso, antes de constituir el depósito, es importante revisar la TNA vigente, ya que una diferencia de algunos puntos porcentuales puede modificar el interés obtenido incluso con el mismo monto y plazo.

Qué pasa cuando vencen los 30 días

Al cumplirse los 30 días, el banco devuelve el capital inicial de $300.000 más los intereses generados. Por ejemplo, si el rendimiento fuera de $10.000, el ahorrista recibiría $310.000.

El dinero puede mantenerse en la cuenta o utilizarse para constituir un nuevo plazo fijo. En este último caso, si se reinvierten tanto el capital como los intereses, el rendimiento futuro se calcula sobre un monto mayor.

¿Conviene poner $300.000 en un plazo fijo?

La rentabilidad concreta debe compararse con otras alternativas de inversión y con la evolución de los precios durante el mismo período. El plazo fijo puede resultar una opción para quienes buscan mantener el dinero invertido durante un período determinado y conocer de antemano cuánto recibirán al vencimiento.

Plazo fijo, dinero. Foto: NA.
Plazo fijo, una alternativa de ahorro.

Además, la tasa que ofrece cada banco puede cambiar, por lo que no todos los plazos fijos generan la misma ganancia. Antes de realizar la operación, es recomendable consultar la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente y verificar cuánto pagará la entidad por los 30 días.

En términos nominales, con las tasas consideradas, $300.000 colocados durante 30 días pueden generar aproximadamente entre $9.500 y $10.500 de intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista podría recibir entre $309.500 y $310.500, siempre dependiendo de la tasa ofrecida por el banco elegido.

Plazo fijoTasas de interésEconomía argentinaBancos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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