Lanús vs. Estudiantes EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Lanús vs Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Lanús recibe a Estudiantes por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Ciudad de Lanús y el pitazo inicial se escuchará a las 21:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!