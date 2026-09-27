A qué hora juegan Boca y Racing por la Copa Argentina: duelo decisivo por un lugar en semifinales

Boca enfrentó a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

La expectativa se terminó. Boca y Racing se enfrentarán este domingo 27 de septiembre, desde las 17, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en la ciudad de Rosario, y será dirigido por Andrés Gariano.

El partido tendrá un condimento especial porque se trata de una instancia de eliminación directa. Esto significa que, si el resultado permanece igualado después de los 90 minutos reglamentarios, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales. El ganador obtendrá el boleto a las semifinales, donde lo espera Banfield, que eliminó a Deportivo Riestra desde los doce pasos.

A qué hora juegan Boca y Racing por la Copa Argentina

El clásico entre el Xeneize y la Academia comenzará a las 17, hora de la Argentina. La sede elegida para este compromiso es el Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central, que funcionará como escenario neutral para dos equipos que movilizan multitudes y que buscarán seguir en carrera por el título.

La información principal del encuentro es la siguiente:

Partido: Racing vs. Boca

Competencia: cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Día: domingo 27 de septiembre

Horario: 17

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario

Árbitro: Andrés Gariano

Televisión: TyC Sports

El horario, la sede, el árbitro y la señal encargada de la transmisión fueron confirmados en la previa del encuentro.

Dónde ver Boca vs. Racing en vivo por TV y online

El enfrentamiento se podrá ver en vivo por TyC Sports, en los canales 106 y 1018 de Telecentro. Para seguirlo por Internet, estará disponible en Telecentro Play, siempre de acuerdo con el servicio contratado por cada usuario.

Boca recibe a Racing Foto: NA

Además de la transmisión televisiva, diferentes portales deportivos ofrecerán el minuto a minuto con estadísticas, incidencias, goles y toda la información del encuentro. La previa comenzará antes de las 17 con el análisis de las formaciones y las últimas novedades desde Rosario.

Cómo llega Boca al cruce de cuartos de final

Boca llega al clásico después de superar una semana cargada de tensión fuera de la cancha. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena había eliminado a Vélez por penales en los octavos de final, pero posteriormente fue denunciado por una presunta irregularidad vinculada con la cantidad de futbolistas extranjeros incluidos en la planilla. Finalmente, la AFA mantuvo el resultado deportivo y rechazó la presentación posterior del Fortín.

San Lorenzo vs Boca por el Torneo Clausura. Foto: X @SanLorenzo

En su recorrido por la Copa Argentina, el equipo de La Ribera derrotó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy, venció por el mismo resultado a Sarmiento de Junín y dejó en el camino a Vélez mediante una definición por penales, luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

El Xeneize también llega fortalecido por su presente en el campeonato local. Antes del compromiso frente a Racing, venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y extendió a 14 encuentros su serie sin derrotas, una racha que buscará sostener en uno de los partidos más importantes del semestre.

El camino de Racing hasta enfrentar a Boca

Racing buscará aprovechar la Copa Argentina para recuperar protagonismo y quedar a solamente dos partidos de un nuevo título. La Academia inició su participación con una victoria por 1-0 frente a San Martín de Formosa, luego goleó 4-1 a Defensa y Justicia y, en los octavos de final, superó 1-0 a Belgrano.

El conjunto conducido por Juan Pablo Vojvoda viene de vencer 3-1 a Sarmiento por el torneo local, un resultado que le permitió llegar con mayor confianza al clásico. Sin embargo, el equipo de Avellaneda sabe que deberá mantener la concentración durante todo el encuentro ante un Boca que atraviesa una extensa racha positiva.

Qué pasa si Boca y Racing empatan

Al tratarse de un encuentro correspondiente a la fase eliminatoria de la Copa Argentina, no habrá tiempo suplementario si terminan empatados durante los 90 minutos. En ese escenario, el semifinalista se definirá directamente mediante una tanda de penales.

Los dos equipos tienen antecedentes recientes en definiciones de este tipo. Boca consiguió su clasificación frente a Vélez desde los doce pasos, mientras que el formato de la competencia ya volvió a mostrar su carácter decisivo en esta misma ronda, cuando Banfield eliminó a Deportivo Riestra por penales.

Boca y Racing, frente a un partido que puede marcar el semestre

El encuentro de este domingo representa mucho más que un clásico. Boca intentará confirmar su buen momento y acercarse a otro título, mientras que Racing buscará dar un golpe importante para transformar el rumbo de su temporada.

Con una semifinal en juego, Rosario será el escenario de un partido cargado de tensión. Boca y Racing jugarán desde las 17 en el Gigante de Arroyito, con transmisión de TyC Sports y la obligación de conseguir un ganador.