Cuánto mide Enner Valencia: convirtió un “hat-trick de cabeza” para darle la clasificación a Boca en la Copa Argentina

Enner Valencia convirtió un hat-trick de cabeza para darle la clasificación a Boca Juniors en la Copa Argentina. Foto: X @Copa_Argentina

Cuando el reloj parecía jugar en contra y la clasificación se escapaba entre las manos, Enner Valencia escribió una de esas historias que tardan años en olvidarse. El delantero ecuatoriano, de apenas 1,78 metro de altura, fue el héroe de la noche en el Gigante de Arroyito y condujo a Boca Juniors a las semifinales de la Copa Argentina con un insólito y espectacular hat-trick de cabeza para derrotar 3 a 2 a Racing Club.

Enner Valencia y una actuación que rompió todos los pronósticos en Copa Argentina

En un deporte en el que el juego aéreo suele estar dominado por delanteros de gran porte físico, Valencia desafió todas las estadísticas y los manuales. Su actuación fue una demostración de potencia, capacidad de anticipación y una lectura impecable de las jugadas. Cada uno de sus cabezazos encontró destino de red, dejando sin respuestas a la defensa académica y transformando una tarde-noche cargada de tensión en una verdadera fiesta para los hinchas “Xeneizes”.

El delantero ecuatoriano, de apenas 1,78 metro de altura, fue el héroe de la noche en el Gigante de Arroyito. Foto: X @Copa_Argentina

El primer gol llegó tras una aparición sorpresiva entre los centrales. El segundo exhibió su extraordinario sentido de ubicación dentro del área. Y cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penales, apareció otra vez para conectar el cabezazo decisivo que terminó sellando una clasificación inolvidable.

Con 1,78 metros, Enner Valencia logró un histórico hat-trick de cabeza

La gran particularidad de la hazaña radica en la estatura del delantero. Con 1 metro y 78 centímetros, Valencia no se caracteriza por imponerse desde la altura, sino por su explosión y capacidad para atacar los espacios. Sin embargo, frente a Racing construyó una actuación que quedará registrada entre las más curiosas e impactantes de la historia reciente del certamen.

Enner Valencia convirtió un hat-trick de cabeza y desató la euforía de los hinchas de Boca en Rosario. Foto: X @Copa_Argentina

La explicación estuvo en otros factores: el timing para atacar cada centro, la inteligencia para ganarles la posición a los defensores y una capacidad sobresaliente para aparecer en el lugar indicado en el momento justo. Tres goles de cabeza convertidos por un futbolista que no figura entre los más altos de la cancha representan una rareza estadística y una muestra de que el juego aéreo no depende únicamente de los centímetros.

Boca eliminó a Racing y sueña con otro título en la Copa Argentina

El Gigante de Arroyito fue escenario de una función inolvidable. Racing dio pelea durante toda la tarde, comenzó ganando 2 a 0, pero nunca encontró la fórmula para controlar a un delantero que convirtió cada envío al área en una amenaza concreta. Boca, que atravesó momentos de sufrimiento durante el partido, halló en Valencia al futbolista capaz de torcer la historia cuando más lo necesitaba.

El pitazo final encontró a los jugadores “Xeneizes” celebrando una clasificación que por momentos parecía lejana. En el centro de la escena estuvo el atacante ecuatoriano, autor de una actuación que seguramente recorrerá los resúmenes futboleros durante mucho tiempo.

Enner Valencia convirtió un hat-trick de cabeza en la Copa Argentina y se llevó la pelota en Rosario. Foto: X @BocaJrsOficial

Porque no todos los días un jugador de 1,78 metros marca un hat-trick de cabeza. Mucho menos en un partido eliminatorio. Y menos aún para darle a Boca una clasificación agónica y memorable rumbo a las semifinales de la Copa Argentina, donde se medirá contra Banfield. Una tarde en la que Enner Valencia demostró que, en el fútbol, la determinación e inteligencia pueden elevar a un jugador mucho más que cualquier registro de altura.