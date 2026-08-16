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Central Córdoba (SE) vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Central Córdoba (SE) y Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Central Córdoba vs Instituto por el Torneo Clausura 2026.
Central Córdoba vs Instituto por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Central Córdoba (SE) recibe a Instituto por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Único Madre de Ciudades y el pitazo inicial se escuchará a las 20:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Central Córdoba (SE) vs Instituto por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

21´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

20´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alejandro Maciel.

19´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Jonathan Galván y el remate se va afuera.

19´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

15´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alejandro Maciel.

14´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Alex Luna y el remate se va afuera.

11´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alejandro Maciel.

11´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Matías Gallardo y el remate se va afuera.

11´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

10´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!

Disparo de Lucas González y el remate se va afuera.

5´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)

Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

5´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Diego Sosa y el remate se va afuera.

4´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Yuri Casermeiro fue bloqueado por Fernando Alarcón.

4´ Córner para Central Córdoba (SE)

Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.

0´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Central Córdoba (SE) y Instituto por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de Central Córdoba (SE)

Titulares

  • (1) Alan Aguerre
  • (23) Darío Cáceres
  • (17) Yuri Casermeiro
  • (2) Alejandro Maciel
  • (20) Fernando Martínez
  • (33) Santiago Moyano
  • (18) Lucas González
  • (11) Horacio Tijanovich
  • (22) Matías Vera
  • (7) Diego Barrera
  • (27) Michael Santos

Suplentes

  • (25) Javier Vallejos
  • (13) José Gómez
  • (3) Leonardo Marchi
  • (55) Juan José Cardozo
  • (5) Tiago Cravero
  • (10) Marco Iacobellis
  • (29) Joaquín Flores
  • (37) Alan Laprida
  • (19) Ezequiel Naya
  • (28) Leonardo Sequeira
  • (9) Lucas Varaldo

Entrenador: Sebastián Domínguez

Formación confirmada de Instituto

Titulares

  • (29) Marcos Ledesma
  • (6) Fernando Alarcón
  • (44) Giuliano Cerato
  • (30) Jonathan Galván
  • (26) Leonel Mosevich
  • (3) Diego Sosa
  • (55) Gustavo Abregú
  • (15) Matías Gallardo
  • (20) Jhon Córdoba
  • (10) Alex Luna
  • (17) Matías Tissera

Suplentes

    Entrenador: Diego Flores

    Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

    ¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Instituto?

    Canales de TV y streaming por países:

    Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

    ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026.

    Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Instituto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

    Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

    Central Córdoba de Santiago del EsteroInstituto de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
    Sebastián Coronati
    Sebastián Coronati

    Columnista

    Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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