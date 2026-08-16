Central Córdoba (SE) vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Central Córdoba (SE) vs Instituto por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
21´ Saque de arco para Instituto
Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.
20´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alejandro Maciel.
19´ ¡Tiro desviado de Instituto!
Disparo de Jonathan Galván y el remate se va afuera.
19´ Córner para Instituto
Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.
15´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alejandro Maciel.
14´ ¡Tiro desviado de Instituto!
Disparo de Alex Luna y el remate se va afuera.
11´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alejandro Maciel.
11´ ¡Tiro desviado de Instituto!
Disparo de Matías Gallardo y el remate se va afuera.
11´ Saque de arco para Instituto
Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.
10´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)!
Disparo de Lucas González y el remate se va afuera.
5´ Saque de arco para Central Córdoba (SE)
Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.
5´ ¡Tiro desviado de Instituto!
Disparo de Diego Sosa y el remate se va afuera.
4´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Yuri Casermeiro fue bloqueado por Fernando Alarcón.
4´ Córner para Central Córdoba (SE)
Ejecuta el tiro de esquina Lucas González.
0´ Córner para Instituto
Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Único Madre de Ciudades, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Central Córdoba (SE) y Instituto por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Central Córdoba (SE)
Titulares
- (1) Alan Aguerre
- (23) Darío Cáceres
- (17) Yuri Casermeiro
- (2) Alejandro Maciel
- (20) Fernando Martínez
- (33) Santiago Moyano
- (18) Lucas González
- (11) Horacio Tijanovich
- (22) Matías Vera
- (7) Diego Barrera
- (27) Michael Santos
Suplentes
- (25) Javier Vallejos
- (13) José Gómez
- (3) Leonardo Marchi
- (55) Juan José Cardozo
- (5) Tiago Cravero
- (10) Marco Iacobellis
- (29) Joaquín Flores
- (37) Alan Laprida
- (19) Ezequiel Naya
- (28) Leonardo Sequeira
- (9) Lucas Varaldo
Entrenador: Sebastián Domínguez
Formación confirmada de Instituto
Titulares
- (29) Marcos Ledesma
- (6) Fernando Alarcón
- (44) Giuliano Cerato
- (30) Jonathan Galván
- (26) Leonel Mosevich
- (3) Diego Sosa
- (55) Gustavo Abregú
- (15) Matías Gallardo
- (20) Jhon Córdoba
- (10) Alex Luna
- (17) Matías Tissera
Suplentes
Entrenador: Diego Flores
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Central Córdoba (SE) y Instituto?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Central Córdoba (SE) vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Central Córdoba (SE) recibe a Instituto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 20:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Central Córdoba (SE) vs. Instituto:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Central Córdoba (SE) y Instituto por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.