Boca pierde a Álvaro Montero por un motivo personal y Leandro Brey se perfila como titular ante Central Córdoba

Álvaro Montero y Lautaro Blanco, titulares en el triunfo de Boca 1 a 0 ante San Pablo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2026. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

La victoria de Boca Juniors por 1 a 0 ante San Pablo (Brasil) en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana dejó una noticia positiva en lo deportivo: la gran actuación de Álvaro Montero, una de las figuras del encuentro y responsable de mantener el arco en cero por sexta vez desde su llegada al club. Sin embargo, horas después del partido, el arquero debió viajar a Colombia para acompañar a su familia tras el fallecimiento de su abuela.

La situación fue confirmada por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien explicó en conferencia de prensa que el club decidió otorgarle una licencia especial al futbolista para que pudiera regresar a su país en este difícil momento personal.

Leandro Brey aparece como reemplazante para el duelo ante Central Córdoba

La ausencia de Montero abre una oportunidad para Leandro Brey, quien aparece como el principal candidato para custodiar el arco “Xeneize” en el compromiso ante Central Córdoba (SdE) por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Leandro Brey será el arquero titular de Boca Juniors ante Central Córdoba (SdE) por el Torneo Clausura 2026. Foto: REUTERS

El encuentro está programado para el próximo viernes a las 21:30 (hora argentina) en La Bombonera y, debido a los tiempos ajustados, resulta muy complejo que el colombiano pueda regresar a la Argentina y estar disponible para integrar el equipo titular. Por ese motivo, el juvenil arquero se sumaría a una formación que también podría presentar otras variantes pensando en la agenda cargada que afronta Boca.

La incógnita de Montero de cara a la revancha con San Pablo

Más allá de su casi segura ausencia en el torneo local, la principal duda pasa por su disponibilidad para el encuentro de vuelta ante San Pablo, que se disputará el próximo martes a las 21:30 en el Morumbí.

En el “Xeneize” analizan distintas alternativas para su reincorporación. Una posibilidad es que regrese primero a Buenos Aires y viaje junto al plantel en el vuelo chárter rumbo a Brasil. La otra es que se sume directamente a la concentración en San Pablo para enfocarse en la definición de la serie de Copa Sudamericana.

Montero se afianza en el arco de Boca y gana el respaldo de los hinchas

El viaje a Colombia llega en un momento especial para el arquero de 31 años, que venía mostrando una clara evolución bajo los tres palos. Tras algunas dudas en sus primeros partidos, el colombiano comenzó a consolidarse como una pieza clave del equipo.

Álvaro Montero fue la figura de Boca en la clasificación contra Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Foto: X @BocaJrsOficial

Sus intervenciones resultaron determinantes en varias victorias recientes, incluyendo actuaciones destacadas frente a Lanús y Vélez Sarsfield, donde fue héroe en la definición por penales de la Copa Argentina. A eso se sumó su sólido rendimiento contra San Pablo, una actuación que le permitió seguir fortaleciendo su imagen entre los hinchas y ganar cada vez más confianza dentro del plantel.