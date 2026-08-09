Soñó con ser Mar del Plata, fracasó como destino turístico y hoy es un paraíso de paz frente al mar

Mar del Sud Foto: Turismo Buenos Aires

Hay lugares que no necesitan multitudes para volverse inolvidables. Mar del Sud, también conocida históricamente como Mar del Sur, es uno de esos rincones de la costa bonaerense donde el viento parece contar historias viejas y el mar todavía conserva una belleza sin apuro.

Ubicada a unos 17 kilómetros al sur de Miramar, en el partido de General Alvarado, esta pequeña localidad fue pensada a fines del siglo XIX como mucho más que un balneario tranquilo: el proyecto original aspiraba a convertirla en una villa turística de alto nivel, con el sueño de competir con destinos como Mar del Plata. La zona se desarrolló entre los arroyos La Tigra y La Carolina, con playas amplias, médanos, arena gruesa, piedras y un paisaje costero que todavía conserva un aire agreste.

El dato que pocos conocen es que Mar del Sud no nació como un simple pueblo de veraneo. En sus primeros años estuvo vinculada a un ambicioso plan inmobiliario, impulsado por propietarios de tierras y empresarios que veían en esa franja frente al Atlántico una oportunidad única. Según registros históricos locales, las tierras al noreste del arroyo La Carolina fueron vendidas por Fernando Julián Otamendi a una sociedad encabezada por el ingeniero Rómulo Otamendi en 1888, mientras que el sector que luego se conocería como Boulevard Atlántico fue vendido al Banco Constructor de La Plata en 1889.

El sueño del tren que nunca llegó

A fines del siglo XIX, el tren era mucho más que un medio de transporte: era una promesa de progreso. El crecimiento de los balnearios dependía, en gran parte, de la llegada del ferrocarril. Mar del Plata había recibido el tren en 1886, un hecho decisivo para su expansión turística y social.

Mar del Sur, en la Costa Atlántica. Foto: Turismo Miramar.

Mar del Sud esperaba correr la misma suerte. Los impulsores del proyecto confiaban en que las vías avanzarían hacia el nuevo balneario y permitirían trasladar visitantes desde Buenos Aires y otros puntos de la provincia. Pero la historia tomó otro camino: el ferrocarril llegó hasta Miramar y no continuó hacia Mar del Sud, lo que dejó al pueblo en una situación de aislamiento difícil de superar.

Ese detalle cambió para siempre el destino del lugar. Sin tren, llegar era una verdadera travesía. Los visitantes debían continuar en carruajes o vehículos lentos por caminos complicados, atravesando médanos y zonas rurales. Lo que en su momento fue una desventaja económica terminó convirtiéndose, más de un siglo después, en una de sus mayores virtudes: Mar del Sud quedó protegida del turismo masivo y de la urbanización desmedida.

El Hotel Boulevard Atlántico, el símbolo de una época dorada

En el corazón de esta historia aparece una construcción imponente: el Hotel Boulevard Atlántico, uno de los edificios más emblemáticos de la costa bonaerense. Levantado hacia fines del siglo XIX, el hotel fue concebido como una joya arquitectónica destinada a recibir a familias acomodadas que buscaban descanso, exclusividad y contacto con el mar.

Mar del Sud Foto: Turismo Buenos Aires

El edificio tenía una escala sorprendente para un pueblo que todavía era casi un páramo. Distintas crónicas señalan que contaba con alrededor de 4.500 metros cuadrados cubiertos, estilo neoclásico, grandes salones, patios en galería, balcones, comedor, espacios sociales e instalaciones deportivas. También se lo menciona con entre 76 y 90 habitaciones, según las fuentes consultadas, lo que muestra la magnitud del proyecto para aquel momento.

Mar del Sud. Foto Canal26

El emprendimiento estuvo ligado al Banco Constructor de La Plata, dirigido por el empresario húngaro Carlos Mauricio Schweitzer, figura clave en la historia inicial del hotel. La crisis económica de 1890 golpeó con fuerza al proyecto y, el 11 de enero de 1892, Schweitzer se quitó la vida, un episodio que alimentó aún más la leyenda oscura del lugar.

Crisis, inmigrantes, arena y leyendas

La crisis de 1890 fue uno de los grandes puntos de quiebre. El derrumbe financiero paralizó inversiones, debilitó proyectos inmobiliarios y frustró la expansión ferroviaria que Mar del Sud necesitaba para consolidarse como destino turístico de elite.

En sus primeros años, el hotel también fue refugio de inmigrantes judíos que escapaban de la Rusia zarista hacia comienzos de la década de 1890, un capítulo poco conocido de la historia local que le dio al edificio una dimensión humana mucho más profunda que la de un simple alojamiento de lujo.

Mar del Sud, en la Costa Atlántica. Foto: Turismo Miramar.

Con el paso del tiempo, el Boulevard Atlántico atravesó cambios de dueños, abandono, saqueos, incendios, intentos de restauración y relatos populares que lo convirtieron en un verdadero mito costero. Incluso se cuentan historias de fantasmas, túneles, desembarcos clandestinos y episodios nunca del todo comprobados, que forman parte del imaginario marsureño.

También existe otra historia fascinante vinculada a la zona: la del antiguo Hotel Mar del Sur, una construcción que habría quedado durante décadas bajo la arena. Crónicas recientes mencionan que el avance de los médanos llegó a tapar puertas y ventanas, y que sus restos se convirtieron en un atractivo para quienes buscan turismo histórico y arqueológico.

De fracaso turístico a paraíso de paz

Lo que parecía una condena terminó siendo una bendición. Mar del Sud no se transformó en una gran ciudad balnearia ni en una copia de Mar del Plata. No tuvo edificios enormes sobre la costa, ni avenidas colapsadas, ni una vida nocturna que borrara su identidad.

En cambio, conservó algo cada vez más difícil de encontrar: silencio, playas amplias, escala de pueblo y una sensación de desconexión real. Sus paisajes combinan mar, campo, arroyos, rocas, calles tranquilas y casas bajas. La localidad mantiene una identidad propia, con una vida cotidiana que en verano se activa, pero sin perder su carácter familiar y pausado.

Hoy, Mar del Sud es elegido por quienes buscan caminar al atardecer, pescar, descansar, leer frente al mar o descubrir construcciones antiguas cargadas de misterio. El Hotel Boulevard Atlántico, que volvió a tener obras de puesta en valor y reaperturas parciales como espacio gastronómico, funciona como símbolo de esa historia que se niega a desaparecer.