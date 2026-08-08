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Triunfazo de Tigre en Victoria: le ganó a River 1 a 0 con gol de Nacho Russo y sigue la racha negativa de Coudet

El partido entre ambos equipos fue parejo, pero un error de Aníbal Moreno dejó a Nacho Russo mano a mano con Beltrán y se la picó para el 1 a 0 definitivo.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El delantero le convirtió al Millonario para ganarle parcialmente 1 a 0.
El delantero le convirtió al Millonario para ganarle parcialmente 1 a 0. Foto: Captura de pantalla TNT Sports
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Tigre metió un gran triunfo y le ganó a River por 1 a 0 con un golazo de Nacho Russo picándosela al arquero Santiago Beltrán tras un error de Aníbal Moreno. El equipo de Eduardo “Chacho” Coudet no levanta cabeza, acumula seis derrotas consecutivas y ahora deberá enfrentar a Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana el próximo miércoles 12 de agosto a las 21.30.

Tigre vs River Plate por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

94´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Tigre y River Plate por Torneo Clausura 2026.

94´ Córner para Tigre

Ejecuta el tiro de esquina Tiago Serrago.

91´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Pereyra fue bloqueado por Joaquín Laso.

90´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Pereyra.

86´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

86´ ¡Tiro desviado de River Plate!

Disparo de Tobías Andrada y el remate se va afuera.

84´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

84´ Cambio en River Plate

Entra Lautaro Pereyra y sale Tomás Galván.

84´ Cambio en Tigre

Entra Juan Manuel Villalba y sale Santiago López.

83´ Cambio en Tigre

Entra Nicolás Dubersarsky y sale Jabes Saralegui.

81´ Tarjeta amarilla para River Plate

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Martínez Quarta.

77´ Gooool de Tigre

Ignacio Russo marca para Tigre.

76´ Cambio en River Plate

Entra Rafael Santos Borré y sale Joaquín Freitas.

74´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

74´ ¡Tiro desviado de Tigre!

Disparo de Alan Barrionuevo y el remate se va afuera.

73´ Tarjeta amarilla para River Plate

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tobías Andrada.

70´ Cambio en Tigre

Entra Santiago González y sale Jalil Elías.

70´ Cambio en Tigre

Entra Federico Álvarez y sale Nahuel Banegas.

67´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

67´ ¡Tiro desviado de River Plate!

Disparo de Joaquín Freitas y el remate se va afuera.

66´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.

66´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Joaquín Laso.

61´ Tarjeta amarilla para Tigre

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nahuel Banegas.

61´ Tarjeta amarilla para River Plate

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Beltrán.

59´ ¡Tigre se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jabes Saralegui fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta.

56´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

53´ ¡Tiro desviado de Tigre!

Disparo de Tiago Serrago y el remate se va afuera.

53´ Córner para Tigre

Ejecuta el tiro de esquina Jabes Saralegui.

51´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Galván fue bloqueado por Valentín Moreno.

51´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Aníbal Moreno fue bloqueado por Joaquín Laso.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Don José Dellagiovanna!

Resumen estadístico del primer tiempo.

49´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Don José Dellagiovanna! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

48´ Tarjeta amarilla para River Plate

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Aníbal Moreno.

40´ Tarjeta amarilla para Tigre

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jalil Elías.

30´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

29´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Joaquín Laso.

29´ Fuera de juego en Tigre

Posición adelantada de Nahuel Banegas.

27´ ¡Tigre se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jabes Saralegui fue bloqueado por Santiago Beltrán.

22´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

10´ ¡Tiro desviado de River Plate!

Disparo de Lucas Martínez Quarta y el remate se va afuera.

10´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco Ortega fue bloqueado por Felipe Zenobio.

10´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.

5´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.

3´ Cambio en Tigre

Entra Tiago Serrago y sale Gonzalo Martínez.

2´ Saque de arco para Tigre

Desde el fondo la pone en juego Felipe Zenobio.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Don José Dellagiovanna, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Tigre y River Plate por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.

Formación confirmada de Tigre

Titulares

  • (12) Felipe Zenobio
  • (3) Nahuel Banegas
  • (20) Alan Barrionuevo
  • (2) Joaquín Laso
  • (4) Valentín Moreno
  • (30) Jalil Elías
  • (8) Martín Garay
  • (22) Santiago López
  • (28) Gonzalo Martínez
  • (10) Jabes Saralegui
  • (29) Ignacio Russo

Suplentes

  • (26) Lautaro Morales
  • (24) Federico Álvarez
  • (31) Gonzalo Requena
  • (17) Guillermo Soto
  • (32) Juan Manuel Villalba
  • (16) Nicolás Dubersarsky
  • (27) Santiago González
  • (39) Alejandro Medina
  • (19) Alfio Oviedo
  • (50) Ignacio Peluffo
  • (11) Tiago Serrago
  • (25) Ian Subiabre

Entrenador: Diego Dabove

Formación confirmada de River Plate

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (28) Lucas Martínez Quarta
  • (29) Gonzalo Montiel
  • (3) Francisco Ortega
  • (30) Nicolás Otamendi
  • (50) Tobías Andrada
  • (26) Tomás Galván
  • (6) Aníbal Moreno
  • (18) Lucas Beltrán
  • (10) Ángel Correa
  • (35) Joaquín Freitas

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (31) Facundo González
  • (20) Giovanni González
  • (43) Valentín Lucero
  • (13) Lautaro Rivero
  • (24) Juan Cruz Meza
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (44) Lucas Silva
  • (15) Fausto Vera
  • (19) Rafael Santos Borré

Entrenador: Eduardo Coudet

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Tigre y River Plate?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Tigre vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Tigre recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

TigreRiver PlateTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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