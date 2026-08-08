Independiente 0 - 1 Platense: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Libertadores de América de Avellaneda: Independiente 0 - 1 Platense.
Independiente vs Platense por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente y Platense por Torneo Clausura 2026.
94´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
94´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Héctor Bobadilla y el remate se va afuera.
94´ Tarjeta amarilla para Platense
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás López.
93´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
93´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Facundo Zabala y el remate se va afuera.
93´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
92´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Nicolás Retamar y el remate se va afuera.
91´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
90´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Maximiliano Meza y el remate se va afuera.
90´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.
50´ Entramos en los descuentos
El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales
89´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.
87´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
85´ Cambio en Independiente
Entra Luciano Cabral y sale Iván Marcone.
85´ Cambio en Platense
Entra Nicolás López y sale Guido Mainero.
83´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
83´ Tarjeta amarilla para Independiente
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Kevin Lomónaco.
77´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
76´ Cambio en Platense
Entra Héctor Bobadilla y sale Luciano Giménez.
74´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Arias fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
72´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
71´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
70´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Maximiliano Meza y el remate se va afuera.
70´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Juan Ignacio Saborido.
68´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.
67´ Cambio en Independiente
Entra Maximiliano Meza y sale Matías Abaldo.
64´ Gooool de Platense
Guido Mainero marca para Platense.
63´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
63´ Cambio en Platense
Entra Gastón Togni y sale Franco Zapiola.
63´ Cambio en Platense
Entra Nicolás Retamar y sale Leonardo Heredia.
62´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Lautaro Millán y el remate se va afuera.
62´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Iván Marcone fue bloqueado por Luciano Giménez.
60´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Gutiérrez fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
59´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Matías Abaldo.
55´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
55´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Santiago Montiel y el remate se va afuera.
55´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Abaldo fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
54´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Guido Mainero y el remate se va afuera.
52´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
52´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Iván Marcone y el remate se va afuera.
52´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
50´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.
48´ Tarjeta amarilla para Platense
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Vázquez.
47´ Córner para Platense
Ejecuta el tiro de esquina Guido Mainero.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Libertadores de América!
45´ Cambio en Independiente
Entra Lautaro Millán y sale Mateo Pérez Curci.
Resumen estadístico del primer tiempo.
50´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Libertadores de América! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
49´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Pablo Ferreira.
5´ Entramos en los descuentos
El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales
43´ Tarjeta amarilla para Independiente
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Montiel.
39´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gabriel Ávalos fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
38´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
38´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Matías Abaldo.
37´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
35´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
34´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Abaldo fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.
31´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
30´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Franco Zapiola y el remate se va afuera.
30´ Fuera de juego en Independiente
Posición adelantada de Gabriel Ávalos.
28´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
28´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Leonardo Heredia y el remate se va afuera.
27´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Iván Marcone y el remate se va afuera.
27´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Matías Abaldo.
26´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
21´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
19´ Fuera de juego en Independiente
Posición adelantada de Matías Abaldo.
14´ Gooool de Independiente
Gabriel Ávalos marca para Independiente con asistencia de Matías Abaldo.
13´ Saque de arco para Platense
Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.
13´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Iván Marcone y el remate se va afuera.
13´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
8´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
3´ ¡Platense se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martín Barrios fue bloqueado por Rodrigo Rey.
2´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Libertadores de América, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente y Platense por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Ramírez.
Formación confirmada de Independiente
Titulares
- (33) Rodrigo Rey
- (4) Santiago Arias
- (13) Juan Manuel Fedorco
- (26) Kevin Lomónaco
- (22) Facundo Zabala
- (23) Iván Marcone
- (16) Mateo Pérez Curci
- (19) Matías Abaldo
- (9) Gabriel Ávalos
- (28) Maximiliano Gutiérrez
- (7) Santiago Montiel
Suplentes
- (77) Santiago Mele
- (35) Juan Arrayago
- (38) Luciano Barros Ayala
- (21) Fernando Closter
- (3) Jonathan De Irastorza
- (10) Luciano Cabral
- (32) David Martínez
- (8) Maximiliano Meza
- (14) Lautaro Millán
- (15) Imanol Machuca
- (34) Felipe Tempone
- (18) Facundo Valdez
Entrenador: Gustavo Quinteros
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (31) Víctor Cuesta
- (25) Juan Ignacio Saborido
- (3) Tomás Silva
- (13) Ignacio Vázquez
- (24) Martín Barrios
- (26) Pablo Ferreira
- (7) Guido Mainero
- (10) Franco Zapiola
- (20) Luciano Giménez
- (23) Leonardo Heredia
Suplentes
- (22) Nicolás Sumavil
- (4) Agustín Lagos
- (34) Mateo Mendia
- (32) Santiago Quirós
- (17) Felipe Bussio
- (27) Santiago Dalmasso
- (18) Bautista Merlini
- (19) Héctor Bobadilla
- (33) Juan Gauto
- (11) Nicolás López
- (43) Nicolás Retamar
- (16) Gastón Togni
Entrenador: Martín Palermo
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente y Platense?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente recibe a Platense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.