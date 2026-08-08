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Independiente 0 - 1 Platense: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Libertadores de América.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Independiente vs Platense por el Torneo Clausura 2026.
Independiente vs Platense por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Libertadores de América de Avellaneda: Independiente 0 - 1 Platense.

Independiente vs Platense por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente y Platense por Torneo Clausura 2026.

94´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

94´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Héctor Bobadilla y el remate se va afuera.

94´ Tarjeta amarilla para Platense

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás López.

93´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

93´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Facundo Zabala y el remate se va afuera.

93´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

92´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Nicolás Retamar y el remate se va afuera.

91´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

90´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Maximiliano Meza y el remate se va afuera.

90´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.

50´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales

89´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.

87´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

85´ Cambio en Independiente

Entra Luciano Cabral y sale Iván Marcone.

85´ Cambio en Platense

Entra Nicolás López y sale Guido Mainero.

83´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

83´ Tarjeta amarilla para Independiente

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Kevin Lomónaco.

77´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

76´ Cambio en Platense

Entra Héctor Bobadilla y sale Luciano Giménez.

74´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Arias fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

72´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

71´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

70´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Maximiliano Meza y el remate se va afuera.

70´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Juan Ignacio Saborido.

68´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.

67´ Cambio en Independiente

Entra Maximiliano Meza y sale Matías Abaldo.

64´ Gooool de Platense

Guido Mainero marca para Platense.

63´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

63´ Cambio en Platense

Entra Gastón Togni y sale Franco Zapiola.

63´ Cambio en Platense

Entra Nicolás Retamar y sale Leonardo Heredia.

62´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Lautaro Millán y el remate se va afuera.

62´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Iván Marcone fue bloqueado por Luciano Giménez.

60´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Maximiliano Gutiérrez fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

59´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Matías Abaldo.

55´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

55´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Santiago Montiel y el remate se va afuera.

55´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Abaldo fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

54´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Guido Mainero y el remate se va afuera.

52´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

52´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Iván Marcone y el remate se va afuera.

52´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

50´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.

48´ Tarjeta amarilla para Platense

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ignacio Vázquez.

47´ Córner para Platense

Ejecuta el tiro de esquina Guido Mainero.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Libertadores de América!

45´ Cambio en Independiente

Entra Lautaro Millán y sale Mateo Pérez Curci.

Resumen estadístico del primer tiempo.

50´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Libertadores de América! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

49´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Pablo Ferreira.

5´ Entramos en los descuentos

El árbitro señala que habrá 1´ minutos adicionales

43´ Tarjeta amarilla para Independiente

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Montiel.

39´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gabriel Ávalos fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

38´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

38´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Matías Abaldo.

37´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Santiago Montiel fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

35´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

34´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Abaldo fue bloqueado por Juan Pablo Cozzani.

31´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

30´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Franco Zapiola y el remate se va afuera.

30´ Fuera de juego en Independiente

Posición adelantada de Gabriel Ávalos.

28´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

28´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Leonardo Heredia y el remate se va afuera.

27´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Iván Marcone y el remate se va afuera.

27´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Matías Abaldo.

26´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

21´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

19´ Fuera de juego en Independiente

Posición adelantada de Matías Abaldo.

14´ Gooool de Independiente

Gabriel Ávalos marca para Independiente con asistencia de Matías Abaldo.

13´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.

13´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Iván Marcone y el remate se va afuera.

13´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

8´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

3´ ¡Platense se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Martín Barrios fue bloqueado por Rodrigo Rey.

2´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Libertadores de América, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Independiente y Platense por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Ramírez.

Formación confirmada de Independiente

Titulares

  • (33) Rodrigo Rey
  • (4) Santiago Arias
  • (13) Juan Manuel Fedorco
  • (26) Kevin Lomónaco
  • (22) Facundo Zabala
  • (23) Iván Marcone
  • (16) Mateo Pérez Curci
  • (19) Matías Abaldo
  • (9) Gabriel Ávalos
  • (28) Maximiliano Gutiérrez
  • (7) Santiago Montiel

Suplentes

  • (77) Santiago Mele
  • (35) Juan Arrayago
  • (38) Luciano Barros Ayala
  • (21) Fernando Closter
  • (3) Jonathan De Irastorza
  • (10) Luciano Cabral
  • (32) David Martínez
  • (8) Maximiliano Meza
  • (14) Lautaro Millán
  • (15) Imanol Machuca
  • (34) Felipe Tempone
  • (18) Facundo Valdez

Entrenador: Gustavo Quinteros

Formación confirmada de Platense

Titulares

  • (30) Juan Pablo Cozzani
  • (31) Víctor Cuesta
  • (25) Juan Ignacio Saborido
  • (3) Tomás Silva
  • (13) Ignacio Vázquez
  • (24) Martín Barrios
  • (26) Pablo Ferreira
  • (7) Guido Mainero
  • (10) Franco Zapiola
  • (20) Luciano Giménez
  • (23) Leonardo Heredia

Suplentes

  • (22) Nicolás Sumavil
  • (4) Agustín Lagos
  • (34) Mateo Mendia
  • (32) Santiago Quirós
  • (17) Felipe Bussio
  • (27) Santiago Dalmasso
  • (18) Bautista Merlini
  • (19) Héctor Bobadilla
  • (33) Juan Gauto
  • (11) Nicolás López
  • (43) Nicolás Retamar
  • (16) Gastón Togni

Entrenador: Martín Palermo

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Independiente y Platense?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente recibe a Platense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Independiente (CAI)PlatenseTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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