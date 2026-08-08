Independiente 0 - 1 Platense: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

95´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente y Platense por Torneo Clausura 2026.

94´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

94´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Héctor Bobadilla y el remate se va afuera.

94´ Tarjeta amarilla para Platense

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás López.

93´ Saque de arco para Platense

Desde el fondo la pone en juego Juan Pablo Cozzani.