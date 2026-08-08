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Instituto 1 - 0 Gimnasia (Mendoza): así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Mario Alberto Kempes.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Instituto vs Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026.
Instituto vs Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Partido finalizado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba: Instituto 1 - 0 Gimnasia (Mendoza).

Instituto vs Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

96´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Instituto y Gimnasia (Mendoza) por Torneo Clausura 2026.

95´ Tarjeta amarilla para Gimnasia (Mendoza)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Agustín Módica.

95´ ¡Gimnasia (Mendoza) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Lencioni fue bloqueado por Leonel Mosevich.

94´ Córner para Gimnasia (Mendoza)

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Lencioni.

94´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leonel Mosevich.

94´ Tarjeta amarilla para Gimnasia (Mendoza)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ezequiel Muñoz.

91´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

90´ ¡Tiro desviado de Gimnasia (Mendoza)!

Disparo de Matías Recalde y el remate se va afuera.

89´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jeremías Lázaro.

87´ Cambio en Instituto

Entra Matias Fonseca y sale Alex Luna.

87´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

86´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Jeremías Lázaro y el remate se va afuera.

84´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

83´ Cambio en Gimnasia (Mendoza)

Entra Ignacio Sabatini y sale Lautaro Carrera.

82´ Tarjeta amarilla para Gimnasia (Mendoza)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fermín Antonini.

81´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Diego Sosa.

79´ Gooool de Instituto

Alex Luna marca para Instituto.

78´ Cambio en Gimnasia (Mendoza)

Entra Gerónimo Patritti y sale Germán Guiffrey.

78´ Cambio en Gimnasia (Mendoza)

Entra Luciano Paredes y sale Juan José Franco.

77´ Cambio en Instituto

Entra Facundo Suárez y sale Matías Tissera.

75´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alex Luna fue bloqueado por César Rigamonti.

75´ Penal errado

El arquero contiene el lanzamiento penal ejecutado por Alex Luna

73´ Tarjeta amarilla para Gimnasia (Mendoza)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Germán Guiffrey.

73´ Penal para Instituto

El árbitro marca falta de Germán Guiffrey y cobra la pena máxima a favor de Instituto

72´ Fuera de juego en Gimnasia (Mendoza)

Posición adelantada de Agustín Módica.

70´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

70´ ¡Tiro desviado de Gimnasia (Mendoza)!

Disparo de Lautaro Carrera y el remate se va afuera.

69´ Fuera de juego en Instituto

Posición adelantada de Agustín Massaccesi.

68´ Cambio en Gimnasia (Mendoza)

Entra Nicolás Romano y sale Luciano Cingolani.

68´ Cambio en Gimnasia (Mendoza)

Entra Tomás O'Connor y sale Julián Ceballos.

66´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

63´ Cambio en Instituto

Entra Agustín Massaccesi y sale Jonathan Galván.

62´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alex Luna fue bloqueado por César Rigamonti.

60´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Tissera fue bloqueado por César Rigamonti.

60´ Fuera de juego en Instituto

Posición adelantada de Jeremías Lázaro.

58´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

58´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Fernando Alarcón y el remate se va afuera.

58´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Giuliano Cerato fue bloqueado por Ezequiel Muñoz.

56´ Fuera de juego en Instituto

Posición adelantada de Matías Tissera.

56´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

56´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

55´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alex Luna fue bloqueado por Lautaro Carrera.

54´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

54´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Alex Luna y el remate se va afuera.

53´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Jeremías Lázaro y el remate se va afuera.

53´ Córner para Gimnasia (Mendoza)

Ejecuta el tiro de esquina Luciano Cingolani.

46´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

45´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Alex Luna y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Mario Alberto Kempes!

45´ Cambio en Instituto

Entra Jeremías Lázaro y sale Jhon Córdoba.

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Mario Alberto Kempes! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

45´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Tissera fue bloqueado por César Rigamonti.

42´ Tarjeta amarilla para Gimnasia (Mendoza)

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lautaro Carrera.

40´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Alex Luna.

36´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

33´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

33´ ¡Tiro desviado de Gimnasia (Mendoza)!

Disparo de Julián Ceballos y el remate se va afuera.

29´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jonathan Galván.

27´ ¡Gimnasia (Mendoza) se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Matías Recalde fue bloqueado por Jonathan Galván.

26´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

24´ Fuera de juego en Instituto

Posición adelantada de Jhon Córdoba.

13´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alex Luna fue bloqueado por César Rigamonti.

10´ Fuera de juego en Instituto

Posición adelantada de Matías Tissera.

8´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

8´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Jhon Córdoba y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Instituto y Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Instituto y Gimnasia (Mendoza)?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Instituto vs. Gimnasia (Mendoza) por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Instituto recibe a Gimnasia (Mendoza) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Instituto de CórdobaGimnasia de MendozaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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