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“Argentina debe cesar de inmediato las agresiones para volver al camino de la normalidad en la relación con Brasil”

Lo advirtió Mauro Vieira, canciller brasileño, quien además cuestionó que Milei y dirigentes oficialistas califiquen de “comunista” al presidente brasileño: “Sorprende” esa caracterización". En ese sentido, afirmó que Lula “jamás negó” ni buscó modificar el carácter capitalista de la economía de su país y atribuyó las críticas a “la visión del presidente argentino”.

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Mauro Vieira, canciller de Brasil.
Mauro Vieira, canciller de Brasil. Foto: NA
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El canciller de Brasil, Mauro Vieira, cuestionó al Gobierno de Javier Milei por las recientes críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y distintas instituciones brasileñas, donde reclamó un gesto para recomponer el vínculo bilateral.

El funcionario sostuvo que la relación entre ambos países “es muy importante” y pidió que desde la Argentina se “detengan las agresiones”.

Presidentes de Argentina y Brasil.
“Argentina debe cesar de inmediato las agresiones para volver al camino de la normalidad en la relación con Brasil” Foto: REUTERS

Vieira, que fue embajador de Brasil en la Argentina entre 2004 y 2010, afirmó que el vínculo entre ambos países quedó deteriorado al punto de estar actualmente administrado por encargados de negocios.

“Se necesita un gesto: el de parar las agresiones”, sostuvo el canciller brasileño en diálogo con Clarín. Además, rechazó las acusaciones de Milei sobre una supuesta participación de Brasil en una campaña internacional contra la Argentina.

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A su vez, Vieira cuestionó que Milei y dirigentes oficialistas califiquen de “comunista” al presidente brasileño: “Sorprende” esa caracterización". En ese sentido, afirmó que Lula “jamás negó” ni buscó modificar el carácter capitalista de la economía de su país y atribuyó las críticas a “la visión del presidente argentino”.

Lula Da Silva y Javier Milei
Lula Da Silva y Javier Milei Foto: -

Socios estratégicos

El funcionario también defendió la importancia comercial de la relación bilateral y destacó que Brasil continúa considerando a la Argentina como un socio estratégico.

En ese marco, insistió en que la normalización del vínculo depende de que cesen las agresiones y expresó su deseo de que los embajadores de ambos países puedan regresar a sus puestos una vez que se modifique el escenario actual.

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