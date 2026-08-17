Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Estudiantes de Río Cuarto vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Estudiantes (RC) recibe a Atlético Tucumán por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini y el pitazo inicial se escuchará a las 14:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!