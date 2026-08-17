comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estudiantes de Río Cuarto vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026.
Estudiantes de Río Cuarto vs Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Estudiantes (RC) recibe a Atlético Tucumán por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini y el pitazo inicial se escuchará a las 14:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Estudiantes de Río CuartoAtlético TucumánTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Con un gol de penal, River le ganó a Argentinos y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

    Con un gol de penal, River le ganó a Argentinos y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

  2. Copa Libertadores:Platense desperdició una gran chance y Coquimbo Unido se lo empató sobre el final

    Copa Libertadores: Platense desperdició una gran chance y Coquimbo Unido se lo empató sobre el final

  3. Lanús vs. Independiente:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Lanús vs. Independiente: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei encabeza el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín

Javier Milei encabeza el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Economía

Empleadas domésticas:cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos