Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Estudiantes (RC) recibe a Atlético Tucumán por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio de Río Cuarto Antonio Candini y el pitazo inicial se escuchará a las 14:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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Estudiantes (RC) vs. Atlético Tucumán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes (RC) y Atlético Tucumán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.