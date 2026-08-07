Independiente Riv. (M) 2 - 1 Estudiantes (RC): así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Independiente Riv. (M) 2 - 1 Estudiantes (RC).
Independiente Riv. (M) vs Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
97´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Independiente Riv. (M) y Estudiantes (RC) por Torneo Clausura 2026.
97´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de José Florentín y el remate se va afuera.
96´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
94´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Rodrigo Atencio.
93´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Bucca fue bloqueado por Raúl Lozano.
92´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
92´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Maximiliano Salas y el remate se va afuera.
86´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
88´ Gooool de Estudiantes (RC)
Gabriel Alanís marca para Estudiantes (RC).
87´ ¡Estudiantes (RC) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás González fue bloqueado por Leonard Costa.
86´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!
Disparo de Agustín Quiroga y el remate se va afuera.
86´ Córner para Estudiantes (RC)
Ejecuta el tiro de esquina Siro Rosané.
85´ ¡Estudiantes (RC) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joaquín Rivero fue bloqueado por Nicolás Bolcato.
84´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
84´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Alex Arce y el remate se va afuera.
84´ Cambio en Estudiantes (RC)
Entra Joaquín Rivero y sale Nicolás Talpone.
83´ Cambio en Estudiantes (RC)
Entra Raúl Lozano y sale Francisco Romero.
83´ Cambio en Estudiantes (RC)
Entra Siro Rosané y sale Gonzalo González.
80´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Leonel Bucca y sale Tomas Bottari.
80´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Kevin Vasquez y sale Matías Fernandez.
79´ Gooool de Independiente Riv. (M)
Alex Arce marca para Independiente Riv. (M) con asistencia de Matías Fernandez.
75´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Salas fue bloqueado por Lucas Bruera.
72´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
70´ Goool de Independiente Riv. (M)
¡Efectivo desde los 12 pasos! Alex Arce anota para Independiente Riv. (M) tras marcar de penal.
68´ Penal para Independiente Riv. (M)
¡Penal! El árbitro marca mano de Nicolás Talpone y es penal para Independiente Riv. (M)
68´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de José Florentín fue bloqueado por Nicolás Talpone.
67´ Cambio en Estudiantes (RC)
Entra Ibrahim Hesar y sale Yeison Moreno.
66´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Ezequiel Bonifacio y sale Alejo Osella.
60´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Rodrigo Atencio.
58´ Tarjeta amarilla para Estudiantes (RC)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo González.
57´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alex Arce fue bloqueado por Sergio Ojeda.
57´ Cambio en Estudiantes (RC)
Entra Mateo Bajamich y sale Juan Garro.
55´ Tarjeta amarilla para Independiente Riv. (M)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sheyko Studer.
48´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rodrigo Atencio fue bloqueado por Nicolás Talpone.
46´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
45´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Maximiliano Salas y sale Fabrizio Sartori.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Bautista Gargantini!
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Bautista Gargantini! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
44´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Sheyko Studer y el remate se va afuera.
44´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Rodrigo Atencio.
43´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
43´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Rodrigo Atencio y el remate se va afuera.
41´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
41´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Alejo Osella y el remate se va afuera.
39´ Tarjeta amarilla para Estudiantes (RC)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás González.
38´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
36´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
36´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de José Florentín y el remate se va afuera.
35´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
34´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de Alex Arce y el remate se va afuera.
34´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
33´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Fernandez fue bloqueado por Lucas Bruera.
30´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
30´ ¡Tiro desviado de Estudiantes (RC)!
Disparo de Tomás González y el remate se va afuera.
29´ Córner para Estudiantes (RC)
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Talpone.
25´ Cambio en Independiente Riv. (M)
Entra Rodrigo Atencio y sale Gonzalo Ríos.
21´ Fuera de juego en Independiente Riv. (M)
Posición adelantada de José Florentín.
19´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alex Arce fue bloqueado por Lucas Bruera.
18´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
17´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Manuel Elordi fue bloqueado por Francisco Romero.
17´ Córner para Independiente Riv. (M)
Ejecuta el tiro de esquina Matías Fernandez.
15´ ¡Independiente Riv. (M) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Fernandez fue bloqueado por Gonzalo González.
13´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
10´ Tarjeta amarilla para Estudiantes (RC)
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Yeison Moreno.
10´ ¡Estudiantes (RC) se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Quiroga fue bloqueado por Nicolás Bolcato.
10´ Córner para Estudiantes (RC)
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Talpone.
6´ Saque de arco para Independiente Riv. (M)
Desde el fondo la pone en juego Nicolás Bolcato.
1´ Saque de arco para Estudiantes (RC)
Desde el fondo la pone en juego Lucas Bruera.
1´ ¡Tiro desviado de Independiente Riv. (M)!
Disparo de José Florentín y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Bautista Gargantini, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Independiente Riv. (M) y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Gonzalo Pereira.
Formación confirmada de Independiente Riv. (M)
Titulares
- (30) Nicolás Bolcato
- (2) Leonard Costa
- (42) Sheyko Studer
- (40) Iván Villalba
- (5) Tomas Bottari
- (3) Juan Manuel Elordi
- (10) Matías Fernandez
- (25) José Florentín
- (11) Gonzalo Ríos
- (9) Alex Arce
- (43) Fabrizio Sartori
Suplentes
Entrenador: Alfredo Berti
Formación confirmada de Estudiantes (RC)
Titulares
- (1) Lucas Bruera
- (2) Gonzalo Maffini
- (30) Sergio Ojeda
- (29) Agustín Quiroga
- (17) Gabriel Alanís
- (27) Juan Garro
- (14) Gonzalo González
- (10) Tomás González
- (13) Francisco Romero
- (19) Nicolás Talpone
- (16) Yeison Moreno
Suplentes
Entrenador: Rubén Forestello
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Independiente Riv. (M) y Estudiantes (RC)?
Argentina: ESPN, ESPN Premium se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente Riv. (M) vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente Riv. (M) recibe a Estudiantes (RC) en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Independiente Riv. (M) vs. Estudiantes (RC):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Independiente Riv. (M) y Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.