Femicidio de Agostina Vega: quiénes son los inquilinos de la casa de Claudio Barrelier que fueron detenidos

Femicidio de Agostina Vega: ordenaron detener a los inquilinos de la casa de Claudio Barrelier. Foto: Redes Sociales

El fiscal Raúl Garzón ordenó detener a Matías Jesús Córdoba y a Eugenia Ludmila Ascarruz, dos de los inquilinos que vivían en la casa de Claudio Barrelier, ubicada en Juan del Campillo al 800. El funcionario los imputó por el delito de “encubrimiento agravado” en el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega.

La resolución llega luego de que el informe pericial acústico confirmara que efectivamente los gritos de la víctima se podían escuchar desde la habitación en la que se encontraban los ahora detenidos.

De acuerdo a la información que trascendió, Matías Jesús Córdoba, de 31 años, es oriundo de la ciudad de Picún Leufú, provincia de Neuquén. En tanto, Eugenia Ludmila Ascarruz tiene 25 años y es de Saltán.

Ambos vivían en la capital cordobesa desde hacía varios años. Además, se supo que Córdoba formaba parte de Capanga, barrabrava de Instituto, club en el que conoció a Ascarruz, que trabajaba como vendedora de productos de ese equipo de fútbol.

El living de la casa de Claudio Barrelier, considerado autor material del asesinato. Foto: Caso Agostina Vega; Femicidio; Claudio Barrelier

Matías Jesús Córdoba, en tanto, posee antecedentes penales por el delito de “estafa”, según indicó El Doce TV.

Por qué detuvieron a los inquilinos de la casa de Barrelier

Este miércoles 5 de agosto, el fiscal Raúl Garzón ordenó el peritaje acústico del domicilio en el que fue asesinada la adolescente de 15 años el domingo 24 de mayo entre las 00:50 y las 2 de la mañana.

Los agentes colocaron en reproducción la canción DesaKta2 con el objetivo de ver si efectivamente se podía escuchar lo que ocurría en planta baja desde el piso de arriba donde habitaban los inquilinos.

Claudio Barrelier, de 33 años, es considerado autor material del asesinato. Foto: Puntal

Como los peritos comprobaron que podían oír con exactitud lo que estaba sucediendo y que los inquilinos podrían haber ido en auxilio de la niña que gritaba pidiendo ayuda, el fiscal ordenó su inmediata detención.

Quiénes son los detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Actualmente, la causa por el femicidio de Agostina Vega tiene seis detenidos. A los recientes arrestos de Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, se suman los cuatros principales.

El primer detenido fue Claudio Barrelier, imputado por “homicidio triplemente calificado en contexto de violencia de género” y es considerado el autor material del hecho. El hombre de 33 años fue quien citó a la adolescente aquel sábado 23 de mayo con la excusa de que le entregaría un regalo a su madre, Melisa Heredia.

Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo y fue vista por última vez con Claudio Gabriel Barrelier, principal detenido en la causa. Foto: redes sociales.

La niña llegó con un taxi, el sujeto pagó el viaje y la llevó engañada a su vivienda para asesinarla. Al día siguiente, descartó el cuerpo en un descampado de Ampliación Ferreyra, zona sur de Córdoba. Días más tarde, la Policía de Córdoba detuvo a Osvaldo Fasetta, amigo de Barrelier e inquilino de la casa de Juan del Campillo.

Luego, las autoridades arrestaron a Soledad Andreani, amante del presunto asesino y dueña del auto Fork Ka, que utilizó el hombre para descartar el cuerpo de Agostina Vega.

Claudio Barrelier y Marianela Palmero tienen una hija de 11 años. Foto: Infobae

La cuarta detenida en el caso es Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier y madre de su hija. La mujer también se encontraba en la vivienda el día del crimen.

Estos últimos tres detenidos también están acusados del delito de “encubrimiento agravado”.