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Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para acceder a 75.000 dólares y cuál es la cuota inicial

Los requisitos varían según el plazo de devolución y en qué banco cobra el sueldo el solicitante. Todos los detalles, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Créditos hipotecarios.
Créditos hipotecarios. Foto: Unsplash.
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El sueño de la casa propia es un anhelo de muchos jóvenes y no tan jóvenes en la Argentina y hay diferentes entidades bancarias que pueden acercar el objetivo.

En primer lugar, hay que hablar del Banco Nación otorga préstamos hipotecarios UVAs que cubren hasta el 75% del valor de la propiedad.

Para un departamento valuado en USD 100.000, eso implica un crédito de USD 75.000, que al tipo de cambio oficial del banco de $1.520 equivale a un monto de 114.000.000 pesos. El 25% restante, unos USD 25.000, debe cubrirse con ahorro propio.

Créditos hipotecarios
Créditos hipotecarios

Requisitos para quienes cobran el sueldo en el Banco Nación

Los trabajadores con cuenta sueldo en el Banco Nación, la entidad ofrece condiciones más accesibles. Para un plazo de devolución de 20 años, la cuota inicial del crédito se ubica en 475,56 UVAs. Con un valor de la UVA de 2.065,5, esa cuota equivale a $982.272 mensuales al inicio del préstamo.

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Para acceder a este monto, es necesario cobrar, entre titular y codeudores, 3.929.087 pesos. Además, sólo el titular debe demostrar un ingreso neto mínimo exigido de 1.964.544 pesos.

En tanto, la tasa nominal anual para estos clientes es del 6%, con una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,50 por ciento.

Banco Nación
Banco Nación

En tanto, para un plazo de devolución de 30 años, la cuota inicial se reduce a 420,54 UVAs, equivalentes a $868.622 mensuales.

En este caso, el banco pide un ingreso neto conjunto de $3.474.490, de los cuales al menos $1.737.245 deben ser del titular. Las tasas se mantienen en 6%.

Requisitos para quienes no cobran el sueldo en el Banco Nación

En este caso, las condiciones son menos tentadoras pero igual son una opción interesante para acceder a la primera vivienda.

Salario Mínimo, Vital y Móvil; SMVM; dinero; salario; sueldo. Foto: NA.

Para obtener un crédito a 20 años, la cuota inicial se ubica en 607,72 UVAs, lo que representa $1.255.238 mensuales al valor actual de la UVA.

El ingreso neto conjunto exigido en este caso es de $5.020.953, en tanto que el ingreso neto mínimo requerido al titular es de $2.510.476. En ese caso, la Tasa Nominal Anual para quienes no cobran su sueldo en el banco asciende al 12%.

Por último, a 30 años, la cuota inicial baja a 567,22 UVAs, equivalentes a $1.172.618 mensuales. El ingreso neto conjunto exigido es de $4.690.473, y el ingreso neto mínimo para el titular es de $2.345.237.

Créditos hipotecariosSalariosBanco Nación
Matias Greisert
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