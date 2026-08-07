El subdirector del FBI se reunió con la SIDE en Argentina para reforzar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado

El encuentro tuvo el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra el "terrorismo y el crimen organizado". Foto: Prensa Gobierno

En el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de seguridad, el subdirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, mantuvo una reunión de trabajo en Argentina con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas. De la cumbre, también participaron altos funcionarios de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y representantes del Centro Nacional Antiterrorista de la Argentina.

Según se informó de manera oficial, el encuentro tuvo como propósito principal consolidar los mecanismos de cooperación e inteligencia compartida para hacer frente a las organizaciones criminales internacionales y redes terroristas que operan en el exterior.

Desde la delegación norteamericana, remarcaron que el intercambio busca neutralizar y detener amenazas de alcance global antes de que afecten al pueblo estadounidense en un contexto de estrecha colaboración operativa y de análisis con las agencias locales.

Con esta reunión de alto nivel, Argentina y Estados Unidos ratificaron el alineamiento estratégico y la profundización del trabajo articulado en materia de defensa, inteligencia y combate al crimen organizado trasnacional.

Seguridad nacional: la SIDE inauguró el Centro Nacional de Antiterrorismo con el respaldo del FBI

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puso en marcha el Centro Nacional de Antiterrorismo (CNA). El acto oficial de este jueves 16 de abril contó con la participación de figuras de alto nivel, entre ellos, el secretario de Inteligencia Cristian Auguadra; el subsecretario del área, José Lago Rodríguez; el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y representantes del FBI.

El Centro Nacional de Antiterrorismo, creado bajo el Decreto 717/2025, nació con la misión de centralizar y fortalecer la detección de amenazas. Según se informó, el organismo tiene como objetivo principal “coordinar el intercambio de información e inteligencia en materia de antiterrorismo con agencias extranjeras y con los ministerios de Defensa, Seguridad, Justicia y Cancillería, así como con los organismos de control financiero, aduanero y migratorio”.