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Inflación en CABA: fue de 2,9% en julio y acumula 19,4% en lo que va del año

La inflación en CABA volvió a acelerarse en julio y llegó al 2,9%. El dato encendió alertas por el impacto en el bolsillo y por lo que puede anticipar antes del IPC nacional.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Economía argentina
Economía argentina Foto: NA
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La inflación volvió a moverse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. En julio, el Índice de Precios al Consumidor porteño registró una suba de 2,9%, un dato que marcó una aceleración frente al mes anterior y que vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento de los precios en el tramo final del invierno.

El número llega en un momento clave porque funciona como una referencia previa al dato nacional que difundirá el INDEC. Aunque la medición de CABA no replica exactamente lo que ocurre en todo el país, suele ser observada por economistas, consumidores y empresas como una señal temprana sobre la dinámica de precios.

Según la información difundida, la inflación porteña acumula 19,4% en lo que va del año y alcanza una variación de 33,2% en los últimos doce meses. La aceleración mensual generó atención porque en junio el indicador había sido de 1,8%, por lo que el salto de julio implicó una suba de 1,1 punto porcentual.

Cuánto fue la inflación de julio en CABA

El dato central es contundente: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9% en julio. Esto significa que los precios volvieron a tomar velocidad luego de un mes previo más moderado.

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Inflación; precios; supermercados Foto: NA

Para los hogares porteños, el impacto se traduce en una presión directa sobre consumos cotidianos, servicios, salidas, transporte y gastos vinculados al período de vacaciones de invierno. En un contexto en el que cada décima del IPC pesa sobre el poder de compra, el nuevo registro vuelve a instalar una pregunta central: qué rubros empujaron más el aumento y qué puede anticipar este dato sobre la inflación nacional.

Los rubros que más subieron en la Ciudad

Entre las categorías informadas, Recreación y cultura apareció como uno de los rubros con mayor incremento, con una suba de 5,8% en julio. Este comportamiento resulta especialmente relevante por la estacionalidad del mes, ya que julio suele estar atravesado por vacaciones de invierno, turismo interno, actividades recreativas y mayor demanda de entretenimiento.

Otro sector que mostró aumentos fue Transporte, con una variación de 3,1%. Se trata de una categoría sensible porque incide tanto en los movimientos diarios de los trabajadores como en los costos generales de logística y movilidad.

También se ubicó entre los rubros señalados Restaurantes y hoteles, con una suba de 2,3%, de acuerdo con el relevamiento citado. Este apartado suele tener un peso particular durante meses de mayor circulación turística, salidas familiares y consumo fuera del hogar.

Por qué el dato preocupa antes de la inflación nacional

El IPC de CABA no es el mismo indicador que publica el INDEC para todo el país, pero funciona como una señal que el mercado sigue de cerca. La publicación del índice nacional está prevista para el jueves 13, mientras que analistas privados esperaban un número en torno al 2% para julio, según la información publicada.

La diferencia entre la expectativa nacional y el dato porteño abre un margen de incertidumbre. Si bien la estructura de consumo de la Ciudad tiene características propias, una aceleración de esta magnitud obliga a mirar con atención si hubo factores puntuales o si se trata de un movimiento más amplio de precios.

Inflación en supermercados. Foto: NA

La inflación volvió a moverse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. En julio, el Índice de Precios al Consumidor porteño registró una suba de 2,9%, un dato que marcó una aceleración frente al mes anterior y que vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento de los precios en el tramo final del invierno.

El número llega en un momento clave porque funciona como una referencia previa al dato nacional que difundirá el INDEC. Aunque la medición de CABA no replica exactamente lo que ocurre en todo el país, suele ser observada por economistas, consumidores y empresas como una señal temprana sobre la dinámica de precios.

Según la información difundida, la inflación porteña acumula 19,4% en lo que va del año y alcanza una variación de 33,2% en los últimos doce meses. La aceleración mensual generó atención porque en junio el indicador había sido de 1,8%, por lo que el salto de julio implicó una suba de 1,1 punto porcentual.

Cuánto fue la inflación de julio en CABA

El dato central es contundente: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9% en julio. Esto significa que los precios volvieron a tomar velocidad luego de un mes previo más moderado.

Para los hogares porteños, el impacto se traduce en una presión directa sobre consumos cotidianos, servicios, salidas, transporte y gastos vinculados al período de vacaciones de invierno. En un contexto en el que cada décima del IPC pesa sobre el poder de compra, el nuevo registro vuelve a instalar una pregunta central: qué rubros empujaron más el aumento y qué puede anticipar este dato sobre la inflación nacional.

Los rubros que más subieron en la Ciudad

Entre las categorías informadas, Recreación y cultura apareció como uno de los rubros con mayor incremento, con una suba de 5,8% en julio. Este comportamiento resulta especialmente relevante por la estacionalidad del mes, ya que julio suele estar atravesado por vacaciones de invierno, turismo interno, actividades recreativas y mayor demanda de entretenimiento.

Otro sector que mostró aumentos fue Transporte, con una variación de 3,1%. Se trata de una categoría sensible porque incide tanto en los movimientos diarios de los trabajadores como en los costos generales de logística y movilidad.

También se ubicó entre los rubros señalados Restaurantes y hoteles, con una suba de 2,3%, de acuerdo con el relevamiento citado. Este apartado suele tener un peso particular durante meses de mayor circulación turística, salidas familiares y consumo fuera del hogar.

Por qué el dato preocupa antes de la inflación nacional

El IPC de CABA no es el mismo indicador que publica el INDEC para todo el país, pero funciona como una señal que el mercado sigue de cerca. La publicación del índice nacional está prevista para el jueves 13, mientras que analistas privados esperaban un número en torno al 2% para julio, según la información publicada.

La diferencia entre la expectativa nacional y el dato porteño abre un margen de incertidumbre. Si bien la estructura de consumo de la Ciudad tiene características propias, una aceleración de esta magnitud obliga a mirar con atención si hubo factores puntuales o si se trata de un movimiento más amplio de precios.

InflaciónCiudad de Buenos AiresGastos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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