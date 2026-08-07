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La Justicia detuvo las obras del Salón de Baile de Trump en la Casa Blanca: debe obtener el permiso del Congreso de Estados Unidos

Lo dictaminó el Tribunal de Apelaciones estadounidense ante la presentación de los defensores del patrimonio histórico. “La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo”, escribió en su resolución.

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Por Matias Greisert
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Obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca.
Obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS
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El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos dictaminó que las obras de construcción del Salón de Baile que Donald Trump está llevando a cabo en la Casa Blanca deben detenerse hasta que obtenga el permiso del Congreso.

“La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo”, escribió el tribunal.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos respaldó el fallo que ya emitió el pasado mes de abril un juez federal, y dictaminó que el Congreso conserva el control sobre la financiación del desarrollo en la Casa Blanca y que no había autorizado el proyecto de Trump.

Obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca.
Obras del salón de baile de Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”, señalaron los jueces.

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El fallo entrará en vigor en 14 días para permitir que la Casa Blanca pueda apelar al Tribunal Supremo.

Los magistrados, que se pronunciaron tras una demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, no entran a valorar la pertinencia o no de la construcción del Salón de Baile, sino que simplemente consideran que la autorización debe partir del Congreso de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: REUTERS

“Esta decisión no tiene absolutamente nada que ver con si el salón de baile propuesto es deseable o no, desde un punto de vista político. Este fallo ni siquiera significa necesariamente que los demandados no puedan finalmente construir el salón de baile”, indica la resolución judicial.

El Salón de Baile es una de las grandes apuestas de Trump, que aspira a dejar su legado en el complejo de la Casa Blanca como “un regalo para Estados Unidos, y más que un regalo”: “Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país”, declaró.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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