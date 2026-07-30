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Independiente Riv. (M) vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Independiente Riv. (M) y Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Torneo Clausura fecha 2 Liga Profesional Argentina
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Independiente Riv. (M) recibe a Huracán por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Bautista Gargantini y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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