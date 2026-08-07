Rosario Central 2 - 1 Aldosivi: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Partido finalizado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario: Rosario Central 2 - 1 Aldosivi.
Rosario Central vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Rosario Central y Aldosivi por Torneo Clausura 2026.
92´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Marcelo Cabrera.
92´ Tarjeta amarilla para Aldosivi
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Rodrigo González.
90´ Fuera de juego en Aldosivi
Posición adelantada de Braian Cufré.
89´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán.
82´ Cambio en Rosario Central
Entra Marcelo Cabrera y sale Ángel Di María.
82´ Cambio en Rosario Central
Entra Guillermo Fernández y sale Enzo Copetti.
81´ Cambio en Aldosivi
Entra Osvaldo Nicolás Fabián Gaitán y sale Matías Godoy.
79´ Gooool de Rosario Central
Jaminton Campaz marca para Rosario Central.
78´ Tiro en el palo de Rosario Central
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Enzo Copetti pega en el palo.
78´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Néstor Breitenbruch.
77´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
77´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
75´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jaminton Campaz fue bloqueado por Lucas Acosta.
74´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
70´ Cambio en Rosario Central
Entra Tomás Badaloni y sale Giovanni Cantizano.
70´ Cambio en Rosario Central
Entra Federico Navarro y sale Vicente Pizarro.
69´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.
69´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Soto fue bloqueado por Rodrigo González.
68´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Sosa fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
67´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
66´ Cambio en Aldosivi
Entra Francisco Perruzzi y sale Lucas Castro.
66´ Cambio en Aldosivi
Entra Rodrigo González y sale Martin Garcia.
65´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Cordero fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
64´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enzo Copetti fue bloqueado por Lucas Acosta.
61´ Cambio en Aldosivi
Entra Nicolás Cordero y sale Andrés Vombergar.
60´ Autogol de Aldosivi
¡Qué mala suerte! Gol en propio arco de Nicolás Zalazar para Aldosivi
59´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Vicente Pizarro fue bloqueado por Martin Garcia.
58´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
57´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Soto fue bloqueado por Néstor Breitenbruch.
57´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Giovanni Cantizano.
56´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Giovanni Cantizano fue bloqueado por Lucas Acosta.
55´ Cambio en Rosario Central
Entra Jaminton Campaz y sale Julián Fernández.
55´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
54´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.
51´ Gooool de Aldosivi
Alan Sosa marca para Aldosivi.
51´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Giovanni Cantizano.
49´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
48´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
48´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
46´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Andrés Vombergar y el remate se va afuera.
46´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Gigante de Arroyito!
45´ Cambio en Aldosivi
Entra Joaquín Pombo y sale Leonardo Sigali.
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Gigante de Arroyito! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Martin Garcia y el remate se va afuera.
44´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Vicente Pizarro y el remate se va afuera.
43´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Andrés Vombergar fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
42´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
41´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Franco Ibarra y el remate se va afuera.
41´ Fuera de juego en Aldosivi
Posición adelantada de Andrés Vombergar.
39´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Andrés Vombergar y el remate se va afuera.
38´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gastón Ávila fue bloqueado por Nicolás Zalazar.
37´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Fernández fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
36´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
36´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Julián Fernández y el remate se va afuera.
34´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
29´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
29´ ¡Tiro desviado de Aldosivi!
Disparo de Martin Garcia y el remate se va afuera.
29´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Alan Sosa.
28´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
27´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Alexis Soto y el remate se va afuera.
27´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Julián Fernández.
26´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enzo Copetti fue bloqueado por Leonardo Sigali.
25´ Córner para Aldosivi
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Castro.
23´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
19´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
18´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
18´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.
17´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
15´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Leonardo Sigali.
11´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
11´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ángel Di María y el remate se va afuera.
5´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Julián Fernández y el remate se va afuera.
4´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
4´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Gigante de Arroyito, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Rosario Central y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Pablo Echavarría.
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (23) Jeremías Ledesma
- (13) Gastón Ávila
- (46) Ignacio Ovando
- (33) Alexis Soto
- (42) Elías Verón
- (26) Giovanni Cantizano
- (11) Ángel Di María
- (18) Julián Fernández
- (5) Franco Ibarra
- (20) Vicente Pizarro
- (22) Enzo Copetti
Suplentes
- (1) Axel Werner
- (36) Alvaro Güich
- (15) Facundo Mallo
- (3) Agustín Sández
- (2) Sebastian Zaracho
- (7) Marcelo Cabrera
- (28) Guillermo Fernández
- (31) Federico Navarro
- (88) Alan Rodríguez
- (16) Tomás Badaloni
- (8) Jaminton Campaz
- (39) Fabricio Oviedo
Entrenador: Jorge Almirón
Formación confirmada de Aldosivi
Titulares
- (42) Lucas Acosta
- (25) Néstor Breitenbruch
- (2) Leonardo Sigali
- (33) Nicolás Zalazar
- (19) Lucas Castro
- (13) Braian Cufré
- (8) Martin Garcia
- (21) Matías Godoy
- (27) Tomás Fernández
- (22) Alan Sosa
- (29) Andrés Vombergar
Suplentes
- (23) Ignacio Chicco
- (4) Rodrigo González
- (17) Federico Laurelli
- (14) Elías López
- (32) Joaquín Pombo
- (10) Nicolás Gaitán
- (5) Nicolás Linares
- (15) Francisco Perruzzi
- (24) Felipe Anso
- (18) Andrés Chávez
- (9) Nicolás Cordero
- (16) Juan Dadín
Entrenador: Israel Damonte
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Rosario Central y Aldosivi?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Rosario Central vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Rosario Central recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Rosario Central vs. Aldosivi:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Rosario Central y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.