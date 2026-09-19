comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Instituto vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Instituto y Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Instituto vs Talleres por el Torneo Clausura.
Instituto vs Talleres por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Instituto choca ante Talleres, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Mario Alberto Kempes ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:15, y tú no te lo puedes perder.

Instituto de CórdobaTalleres de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. River Plate vs. Huracán EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    River Plate vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. San Lorenzo vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    San Lorenzo vs. Boca Juniors: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Unión 1 - 2 Independiente:así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

    Unión 1 - 2 Independiente: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

  4. Belgrano vs. Estudiantes (RC):día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Belgrano vs. Estudiantes (RC): día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  5. Gimnasia (Mendoza) 0 - 0 Dep. Riestra:así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

    Gimnasia (Mendoza) 0 - 0 Dep. Riestra: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Axel Kicillof planteó construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027:“Cuenten conmigo”

Axel Kicillof planteó construir una alternativa política de cara a las elecciones de 2027: “Cuenten conmigo”

Comenzó la Marcha de la Bronca:dónde será y cuáles son los cortes de tránsito de este sábado 19 de septiembre

¿Por qué Karina evalúa no viajar con Javier Milei a Estados Unidos? La agenda que la retiene en Argentina

Marcha de la Bronca:qué dice el documento que se leerá en Plaza de Mayo

Economía

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

Las acciones argentinas cerraron en baja:el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Morosidad:cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

Internacionales

Trump endurece la presión contra Rusia:sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

Trump endurece la presión contra Rusia: sanciones y aranceles de hasta el 100% para castigar a sus aliados

Insólito:una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

Explosiones cerca del aeropuerto, tensión y un aviso desesperante:el ataque contra Arabia Saudita en medio del conflicto con los hutíes

Impresionante video:el iraní Mehdi Zabeti completa 467 repeticiones con 60 kg y busca marcar un nuevo récord Guinness