¿Por qué Karina evalúa no viajar con Javier Milei a Estados Unidos? La agenda que la retiene en Argentina

Javier y Karina Milei. Foto: REUTERS

Karina Milei no prevé acompañar a Javier Milei en su próximo viaje a Estados Unidos. La secretaria general de la Presidencia trabaja sobre la posibilidad de permanecer en Buenos Aires para concentrarse en la agenda política del Gobierno, mientras el Presidente partirá el lunes por la noche rumbo a Nueva York.

“Karina por ahora no viaja. Tiene la reunión de mesa política”, explicaron a TN desde el Ejecutivo. La definición todavía puede modificarse antes de la partida prevista para las 23 del lunes, pero el escenario que manejan actualmente cerca de la secretaria general es que permanezca en el país.

La eventual ausencia tiene una explicación concreta: la mesa política del oficialismo tiene previsto reunirse esta semana y la presencia de Karina resulta central para el funcionamiento del espacio. Si finalmente decidiera viajar a Nueva York, la reunión sería postergada.

El encuentro reúne a los principales responsables del armado político, parlamentario y económico de La Libertad Avanza y funciona habitualmente los martes. La propia Karina encabezó las últimas reuniones en las que se discutieron la estrategia legislativa, el Presupuesto y los proyectos que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

La decisión se analiza en una semana especialmente cargada para el oficialismo. El Gobierno comenzó la negociación del Presupuesto 2027 y busca recomponer la coordinación interna después del conflicto por las modificaciones vinculadas con Discapacidad.

Al mismo tiempo, la Casa Rosada mantiene conversaciones para avanzar con la suspensión de las PASO, el proyecto relacionado con Malvinas, el denominado super-RIGI y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La mesa política también tiene por delante el objetivo de sostener los acuerdos parlamentarios con gobernadores, el PRO y sectores de la UCR. La reforma electoral es uno de los proyectos que requiere mayor negociación, ya que el oficialismo todavía necesita reunir los apoyos necesarios en el Senado.

En ese escenario, Karina tiene además varias conversaciones políticas previstas o en preparación. Entre ellas aparece el PRO, aunque desde ese espacio aclararon que todavía no existe un encuentro formalmente agendado para el jueves.

Javier y Karina Milei en Oslo, Noruega, para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Foto: via REUTERS

Cabe resaltar que la eventual permanencia de Karina en Buenos Aires se produce además después de una semana marcada por las diferencias entre Patricia Bullrich y el Gobierno. La senadora cuestionó que los cambios sobre Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 no hubieran sido anticipados durante las discusiones de la mesa política, episodio que abrió cuestionamientos sobre la coordinación interna del oficialismo y sobre el funcionamiento de ese espacio.

Desde la Casa Rosada reconocieron problemas de coordinación, aunque cuestionaron que las diferencias hayan sido expuestas públicamente. La mesa política, según información difundida por el propio Gobierno, reúne a:

Karina Milei

Diego Santilli

Luis Caputo

Martín Menem

Patricia Bullrich

Ignacio Devitt

Eduardo “Lule” Menem

Santiago Caputo

Fabián Fernández

En ese contexto, la secretaria general les pidió esta semana a los legisladores de La Libertad Avanza bajar la confrontación con gobernadores y aliados hasta diciembre, mientras el oficialismo intenta reunir los votos para su paquete legislativo.

Karina Milei ya se quedó en Argentina durante otro viaje presidencial: en cuál fue

Aunque sería una situación poco habitual, no sería la primera vez en el último tiempo que Karina Milei decide no acompañar al Presidente en una gira internacional.

El antecedente más reciente ocurrió el 6 de mayo, cuando Milei viajó a Los Ángeles para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken. En aquella oportunidad, el Presidente estuvo acompañado por Luis Caputo y Pablo Quirno, mientras Karina permaneció en la Argentina. Al día siguiente, la secretaria general encabezó una delegación política en San Juan, en un contexto marcado por la crisis interna que atravesaba el oficialismo por Manuel Adorni.

Después de aquella excepción, los hermanos volvieron a compartir buena parte de sus viajes internacionales. El último registro oficial de ambos juntos en el exterior corresponde a comienzos de septiembre, cuando Milei participó del Foro Madrid en Santiago de Chile y mantuvo una reunión con la subsecretaria de Estado estadounidense Sarah Rogers junto a Karina y Quirno. También habían viajado juntos a Estados Unidos en marzo, durante la Argentina Week en Nueva York.

La posible separación de agendas internacionales llega apenas después de que Milei y Karina compartieran una actividad en Bahía Blanca. El viernes, ambos integraron la comitiva presidencial durante la recorrida por Compañía Mega y Louis Dreyfus. También participaron Diego Santilli, Fabián Fernández y Sebastián Pareja en medio de una actividad que combinó una agenda de gestión con el despliegue territorial de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El presidente disertó en la inauguración del evento en Nueva York. Foto: Prensa Gobierno

Qué hará Milei en Estados Unidos

Mientras Karina trabaja sobre la agenda doméstica, Milei mantiene previsto su viaje a Nueva York. El Presidente partirá el lunes a las 23 y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves. El punto central de su agenda será su participación en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde tiene previsto intervenir el miércoles.

Además, mantendrá reuniones con empresarios y participará de actividades en Yeshiva Darchei Torah, una conferencia sobre seguridad y libertad económica y un encuentro de The Economic Club of New York. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes 25 por la mañana.

Por ahora, la agenda oficial no contempla una reunión bilateral con Donald Trump. En la Casa Rosada sostienen que ese encuentro nunca formó parte del cronograma confirmado, aunque durante los últimos días circularon versiones sobre la posibilidad de una reunión informal.

La definición sobre la comitiva presidencial todavía puede modificarse antes de la partida. Karina Milei trabaja actualmente sobre el escenario de quedarse en Buenos Aires, con la mesa política como uno de los principales motivos.

Su eventual ausencia de Nueva York no implica un cambio en la relación ni una ruptura con la agenda presidencial. La información disponible muestra, por ahora, una diferencia de prioridades para los próximos días.