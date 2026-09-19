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Dura menos de 2 horas, actúa Sandra Bullock y es una de las mejores comedias dramáticas para ver este fin de semana

La película está basada en el documental Our Brand Is Crisis, estrenado en 2005. De qué trata y por qué es una excelente opción para los amantes de historias basadas en hechos reales.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Sandra Bullock en "Experta en crisis".
Sandra Bullock en "Experta en crisis". Foto: HBO MAX
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Ganadora de Premio Oscar por su interpretación en The Blind Side, Sandra Bullock es una de las actrices de Hollywood más populares y taquilleras. En las últimas semanas, volvió a la pantalla con la secuela de Hechizo de Amor (1998), una película de fantasía que cuenta la vida de dos hermanas brujas cuyas historias de amor siempre terminan de manera trágica.

Más allá de este último estreno, la intérprete estadounidense posee otras muchas producciones para ver este fin de semana. Una de ellas es la comedia dramática, Experta en crisis, disponible en HBO Max.

Se trata de una película de menos de 2 horas (duración) dirigida por David Gordon Green y basada en el documental político Our Brand Is Crisis, estrenado en 2005 y dirigido por Rachel Boynton. El largometraje siguió de cerca la campaña política en Bolivia de 2002 en la que participaron Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada (quien terminó ganando) y Evo Morales.

De qué trata “Experta en crisis”, la película protagonizada por Sandra Bullock

En Experta en crisis, Sandra Bullock interpreta a “Calamity” Jane Bodine, una experta en campañas políticas que es contratada por el equipo de prensa de un candidato a la presidencia de Bolivia. Después de permanecer en el ostracismo absoluto tras un escándalo, la asesora deberá enfrentarse en esta nueva contienda política con un viejo enemigo llamado Pat Candy, quien guía al candidato opositor.

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Tráiler de Experta en Crisis

La película disponible en HBO Max no solo reflexiona sobre cómo se manejan las campañas políticas en América del Sur y con la intervención de Estados Unidos, además, sigue la crisis personales e íntimas que atravesarán a la protagonista.

El reparto que acompaña a Sandra Bullock en esta comedia dramática

La comedia dramática que cuenta con guion de Peter Straughan no solo destaca por la participación de la premiada Sandra Bullock. El filme cuenta con la actuaciones de un elenco cargado de estrellas tales como:

  • Billy Bob Thornton da vida a Pat Candy, su rival profesional.
  • Joaquim de Almeida interpreta a Pedro Castillo, el candidato presidencial boliviano para el que trabaja el personaje de Sandra Bullock.
  • Anthony Mackie es Ben, integrante del equipo de campaña de Pedro Castillo, candidato boliviano.
  • Scoot McNairy da vida a Buckley, quien también forma parte del equipo de Jane Bodine.
  • Zoe Kazan interpreta a LeBlanc, una joven asesora especializada en estrategias de comunicación.

Experta en crisis fue presentada en el Festival de Cine de Toronto en el año 2015 recibiendo críticas mixtas.

Sandra Bullock y Billy Bob Thorton
Sandra Bullock y Billy Bob Thornton protagonistas de la película. Foto: Warner Bros.

Dónde ver “Experta en crisis” en streaming

Actualmente Experta en crisis no solo se puede ver en la plataforma de streaming HBO Max, también es posible alquilar el filme en el servicio de Apple TV y en Youtube.

Hay que decir que si bien la película contó con la colaboración de actores de renombre como la propia Sandra Bullock, la taquilla no acompañó lo suficiente.

De un presupuesto inicial invertido en la producción por unos de 28 millones de dólares (se filmó en diferentes locaciones como en Puerto Rico, Bolivia y Estados Unidos), se recaudaron hasta el momento unos 8 millones.

Sandra BullockCine
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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