Maratón de Buenos Aires 2026: todos los cortes de tránsito, horarios y calles afectadas para este domingo 20 de septiembre

Maratón de Buenos Aires. Foto: Graciela Zanitti | iloverunn.com.ar

Este domingo 20 de septiembre, se correrá la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026, una competencia de 42 kilómetros que tendrá largada y llegada en la zona de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. El evento deportivo provocará importantes cortes de tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con restricciones que comenzarán durante la madrugada y se extenderán hasta las primeras horas de la tarde.

La carrera reunirá a 16.384 corredores de 64 países y la largada principal está prevista para las 7 de la mañana. El circuito atravesará sectores de Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero y La Boca, por lo que varias avenidas y calles tendrán interrupciones totales o parciales a medida que avance la competencia.

Es por eso que para quienes tengan que circular por la Ciudad durante el domingo, será importante prestar atención a los horarios de los cortes y contemplar posibles desvíos.

Maratón de Buenos Aires: a qué hora comienza

La actividad para los corredores comenzará desde las 5 de la mañana, cuando estarán disponibles los sanitarios, guardarropas, lockers y el espacio para guardar bicicletas.

A las 6:28 habrá una presentación musical y a las 6:35 se entonará el Himno Nacional Argentino. Los atletas de elite y los participantes con discapacidad ingresarán a la manga de largada a las 6:40.

Los corrales laterales cerrarán a las 6:45. A las 6:57 partirán los corredores con discapacidad, mientras que la largada principal está prevista para las 7:00. La competencia tendrá diferentes tandas de salida de acuerdo con los tiempos estimados de los participantes.

El cierre oficial de la maratón está previsto para las 13, aunque algunas restricciones vinculadas con el circuito se extenderán hasta las 14.

Maratón de Buenos Aires. Foto: Graciela Zanitti | iloverunn.com.ar

Todos los cortes de tránsito por la Maratón de Buenos Aires

Uno de los principales puntos afectados será la avenida Presidente Figueroa Alcorta. El tramo comprendido entre la avenida Dorrego y Julio A. Noble permanecerá cerrado desde las 9 del sábado hasta las 14 del domingo.

Además, la rama norte de Figueroa Alcorta, entre las vías del Ferrocarril Mitre y la avenida Dorrego, tendrá restricciones desde las 22 del sábado hasta las 14 del domingo.

En tanto, los accesos y egresos de la Autopista Illia estarán cerrados durante el domingo entre las 7 y las 14. Otros cortes previstos para la jornada son:

Carlos Pellegrini, entre avenida Corrientes y Lavalle: de 4 a 14.

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón: de 3 a 14.

Mariquita Sánchez de Thompson, entre avenida de los Italianos y avenida Intendente Hernán Giralt: desde las 0 hasta las 14.

Además, en el resto del circuito habrá interrupciones momentáneas y sucesivas mientras los corredores avancen por los distintos sectores de la Ciudad. Por ese motivo, las restricciones se levantarán de manera progresiva a medida que pase la competencia.

Por dónde pasa la Maratón de Buenos Aires

El recorrido de los 42 kilómetros atravesará algunos de los principales puntos turísticos y barrios porteños. La salida será desde Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en la zona de Palermo, y los corredores pasarán por sectores de Palermo y Recoleta antes de dirigirse hacia el centro de la Ciudad.

El circuito también incluye sectores de Puerto Madero y La Boca, además de tramos de importantes avenidas porteñas. La llegada estará ubicada nuevamente en la zona de Figueroa Alcorta y Dorrego.

Por la extensión del recorrido, el impacto sobre el tránsito no se concentrará en un único punto. Las calles y avenidas serán liberadas de forma progresiva durante la mañana, una vez que los corredores hayan completado cada tramo.

La Maratón y la Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Instagram @maratondebuenosaires

Cuántos corredores participarán

La edición 2026 contará con 16.384 participantes provenientes de 64 países. Del total, 10.615 son argentinos y 5.769 llegan desde otros países.

Brasil será el país extranjero con mayor cantidad de participantes, con 2.769 corredores, seguido por Chile, Colombia, Uruguay y Perú. La competencia también tendrá atletas de elite provenientes de Kenia, Etiopía y Ruanda.

Con la largada prevista para las 7 y cortes que comenzarán varias horas antes en algunos sectores, el operativo de tránsito afectará buena parte de la mañana del domingo. Quienes deban trasladarse por Palermo, Recoleta, el centro porteño, Puerto Madero o La Boca deberán contemplar las restricciones y posibles desvíos establecidos por la Ciudad.