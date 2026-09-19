comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Gimnasia (Mendoza) vs. Dep. Riestra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Gimnasia de Mendoza vs Riestra por el Torneo Clausura.
Gimnasia de Mendoza vs Riestra por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie de Mendoza.

Gimnasia (Mendoza) vs Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

4´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)

Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.

4´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!

Disparo de Agustín Graneros y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Víctor Antonio Legrotaglie, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.

Formación confirmada de Gimnasia (Mendoza)

Titulares

  • (23) César Rigamonti
  • (2) Diego Mondino
  • (4) Ezequiel Muñoz
  • (32) Luciano Paredes
  • (3) Matías Recalde
  • (33) Brian Andrada
  • (5) Nahuel Barboza
  • (7) Luciano Cingolani
  • (30) Esteban Fernández
  • (15) Ulises Sánchez
  • (9) Agustín Módica

Suplentes

  • (31) Lautaro Petruchi
  • (42) Lautaro Carrera
  • (36) Ismael Cortez
  • (22) Juan José Franco
  • (16) Germán Guiffrey
  • (19) Julián Ceballos
  • (20) Tomás Ortiz
  • (27) Blas Armoa
  • (11) Santiago Rodríguez
  • (35) Valentino Simoni
  • (8) Matías Vargas

Entrenador: Darío Franco

Formación confirmada de Dep. Riestra

Titulares

  • (1) Ignacio Arce
  • (36) Mariano Bracamonte
  • (24) Facundo Miño
  • (22) Cristian Paz
  • (15) Nicolás Sansotre
  • (35) Angel Stringa
  • (8) Milton Céliz
  • (27) Jonatan Goitía
  • (29) Agustín Graneros
  • (14) Pablo Monje
  • (11) Alexander Díaz

Suplentes

  • (23) Marino Arzamendia
  • (13) Rodrigo Gallo
  • (5) Pedro Ramírez
  • (3) Eric Tovo
  • (20) Thiago Lauro
  • (40) Gabriel Obredor
  • (16) Nicolás Watson
  • (7) Antony Alonso
  • (21) Tomás González
  • (18) Benjamín Pérez

Entrenador: Guillermo Duró

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia (Mendoza) vs. Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia (Mendoza) recibe a Dep. Riestra en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Gimnasia de MendozaDeportivo RiestraTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Racing Club 3 - 1 Sarmiento:así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

    Racing Club 3 - 1 Sarmiento: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Facundo Leal, ex titular de ARSAT, a un paso del juicio por presunto tráfico de estupefacientes

Facundo Leal, ex titular de ARSAT, a un paso del juicio por presunto tráfico de estupefacientes

La agenda de Javier Milei en ONU:Malvinas, reuniones y expectativa por un encuentro con Trump

Murió el padre de Victoria Tolosa Paz:“Te fuiste luchando”

Marcha de la Bronca:a qué hora es, dónde será y cuáles son los cortes de tránsito este sábado 19 de septiembre

Economía

Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

La UIA respaldó las Rondas de Negocios RIGI impulsadas por Caputo para sumar proveedores nacionales

Las acciones argentinas cerraron en baja:el Merval cayó 1,3% y el riesgo país subió a 524

Morosidad:cuándo espera el Gobierno que empiece a bajar y qué pasará con el crédito

Internacionales

Insólito:una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

Insólito: una mujer francesa se casó con un personaje de anime con ayuda de la inteligencia artificial

Explosiones cerca del aeropuerto, tensión y un aviso desesperante:el ataque contra Arabia Saudita en medio del conflicto con los hutíes

Impresionante video:el iraní Mehdi Zabeti completa 467 repeticiones con 60 kg y busca marcar un nuevo récord Guinness

Impactantes imágenes:rebeldes hutíes logran arrancar un coche usando dos fusiles AK-47 como cables eléctricos