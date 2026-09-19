Gimnasia (Mendoza) vs. Dep. Riestra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia (Mendoza) vs Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
4´ Saque de arco para Gimnasia (Mendoza)
Desde el fondo la pone en juego César Rigamonti.
4´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!
Disparo de Agustín Graneros y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Víctor Antonio Legrotaglie, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Gariano.
Formación confirmada de Gimnasia (Mendoza)
Titulares
- (23) César Rigamonti
- (2) Diego Mondino
- (4) Ezequiel Muñoz
- (32) Luciano Paredes
- (3) Matías Recalde
- (33) Brian Andrada
- (5) Nahuel Barboza
- (7) Luciano Cingolani
- (30) Esteban Fernández
- (15) Ulises Sánchez
- (9) Agustín Módica
Suplentes
- (31) Lautaro Petruchi
- (42) Lautaro Carrera
- (36) Ismael Cortez
- (22) Juan José Franco
- (16) Germán Guiffrey
- (19) Julián Ceballos
- (20) Tomás Ortiz
- (27) Blas Armoa
- (11) Santiago Rodríguez
- (35) Valentino Simoni
- (8) Matías Vargas
Entrenador: Darío Franco
Formación confirmada de Dep. Riestra
Titulares
- (1) Ignacio Arce
- (36) Mariano Bracamonte
- (24) Facundo Miño
- (22) Cristian Paz
- (15) Nicolás Sansotre
- (35) Angel Stringa
- (8) Milton Céliz
- (27) Jonatan Goitía
- (29) Agustín Graneros
- (14) Pablo Monje
- (11) Alexander Díaz
Suplentes
- (23) Marino Arzamendia
- (13) Rodrigo Gallo
- (5) Pedro Ramírez
- (3) Eric Tovo
- (20) Thiago Lauro
- (40) Gabriel Obredor
- (16) Nicolás Watson
- (7) Antony Alonso
- (21) Tomás González
- (18) Benjamín Pérez
Entrenador: Guillermo Duró
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia (Mendoza) vs. Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia (Mendoza) recibe a Dep. Riestra en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Gimnasia (Mendoza) vs. Dep. Riestra:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Gimnasia (Mendoza) y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.