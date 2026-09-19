River Plate vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

River Plate vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
6´ Saque de arco para Huracán
Desde el fondo la pone en juego Máximo Palazzo.
6´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
5´ Cambio en River Plate
Entra Lucas Beltrán y sale Thiago Almada.
2´ Fuera de juego en River Plate
Posición adelantada de Gonzalo Montiel.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Monumental, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de River Plate y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Facundo Tello.
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (21) Marcos Acuña
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (29) Gonzalo Montiel
- (30) Nicolás Otamendi
- (23) Thiago Almada
- (50) Tobías Andrada
- (26) Tomás Galván
- (15) Fausto Vera
- (10) Ángel Correa
- (9) Sebastián Driussi
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (20) Giovanni González
- (43) Valentín Lucero
- (3) Francisco Ortega
- (2) Tobías Ramírez Cardozo
- (13) Lautaro Rivero
- (8) Mauro Arambarri
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (44) Lucas Silva
- (18) Lucas Beltrán
- (19) Rafael Santos Borré
Entrenador: Leonardo Ponzio
Formación confirmada de Huracán
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (2) Lucas Blondel
- (25) César Ibáñez
- (35) Máximo Palazzo
- (6) Fabio Pereyra
- (5) Rodrigo Fernández Cedrés
- (8) Leonardo Gil
- (15) Facundo Waller
- (9) Jordy Caicedo
- (7) Oscar Cortés
- (24) Facundo Kalinger
Suplentes
- (32) Sebastián Meza
- (34) Ignacio Campo
- (19) Leandro Lescano
- (21) Hugo Nervo
- (4) Federico Vera
- (41) Lautaro Mora
- (20) Emmanuel Ojeda
- (10) Óscar Romero
- (17) Juan Francisco Bisanz
- (11) Thaiel Peralta
- (51) Martín Soto
- (49) Tomás Uribe
Entrenador: Diego Martínez
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de River Plate y Huracán?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
River Plate vs. Huracán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre River Plate y Huracán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.