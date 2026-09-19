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River Plate vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre River Plate y Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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River vs Huracán por el Torneo Clausura.
River vs Huracán por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: River Plate recibe a Huracán por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Monumental y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

River Plate vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

6´ Saque de arco para Huracán

Desde el fondo la pone en juego Máximo Palazzo.

6´ Saque de arco para River Plate

Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

5´ Cambio en River Plate

Entra Lucas Beltrán y sale Thiago Almada.

2´ Fuera de juego en River Plate

Posición adelantada de Gonzalo Montiel.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Monumental, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de River Plate y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Facundo Tello.

Formación confirmada de River Plate

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (21) Marcos Acuña
  • (28) Lucas Martínez Quarta
  • (29) Gonzalo Montiel
  • (30) Nicolás Otamendi
  • (23) Thiago Almada
  • (50) Tobías Andrada
  • (26) Tomás Galván
  • (15) Fausto Vera
  • (10) Ángel Correa
  • (9) Sebastián Driussi

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (20) Giovanni González
  • (43) Valentín Lucero
  • (3) Francisco Ortega
  • (2) Tobías Ramírez Cardozo
  • (13) Lautaro Rivero
  • (8) Mauro Arambarri
  • (24) Juan Cruz Meza
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (44) Lucas Silva
  • (18) Lucas Beltrán
  • (19) Rafael Santos Borré

Entrenador: Leonardo Ponzio

Formación confirmada de Huracán

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (2) Lucas Blondel
  • (25) César Ibáñez
  • (35) Máximo Palazzo
  • (6) Fabio Pereyra
  • (5) Rodrigo Fernández Cedrés
  • (8) Leonardo Gil
  • (15) Facundo Waller
  • (9) Jordy Caicedo
  • (7) Oscar Cortés
  • (24) Facundo Kalinger

Suplentes

  • (32) Sebastián Meza
  • (34) Ignacio Campo
  • (19) Leandro Lescano
  • (21) Hugo Nervo
  • (4) Federico Vera
  • (41) Lautaro Mora
  • (20) Emmanuel Ojeda
  • (10) Óscar Romero
  • (17) Juan Francisco Bisanz
  • (11) Thaiel Peralta
  • (51) Martín Soto
  • (49) Tomás Uribe

Entrenador: Diego Martínez

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de River Plate y Huracán?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

River PlateHuracán CAHTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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