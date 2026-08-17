Lanús vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Lanús vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
26´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
25´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
25´ ¡Tiro desviado de Independiente!
Disparo de Kevin Lomónaco y el remate se va afuera.
25´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.
23´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Carrera fue bloqueado por Rodrigo Rey.
23´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
17´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Allan Wlk y el remate se va afuera.
19´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Carlos Izquierdoz fue bloqueado por Kevin Lomónaco.
19´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
16´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
12´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
12´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Agustín Cardozo y el remate se va afuera.
11´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Eduardo Salvio fue bloqueado por Rodrigo Rey.
11´ Córner para Independiente
Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.
10´ ¡Independiente se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Mateo Pérez Curci fue bloqueado por Carlos Izquierdoz.
9´ Fuera de juego en Independiente
Posición adelantada de Santiago Arias.
4´ Saque de arco para Independiente
Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.
4´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Ramiro Carrera y el remate se va afuera.
4´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Lanús y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.
Formación confirmada de Lanús
Titulares
- (26) Nahuel Losada
- (35) Ronaldo Dejesús
- (33) Tomás Guidara
- (24) Carlos Izquierdoz
- (6) Sasha Marcich
- (30) Agustín Cardozo
- (23) Ramiro Carrera
- (5) Felipe Peña Biafore
- (25) Dylan Aquino
- (11) Eduardo Salvio
- (20) Allan Wlk
Suplentes
- (1) Franco Petroli
- (13) José Canale
- (40) Tomás López
- (3) Nicolás Morgantini
- (4) Gonzalo Pérez
- (39) Thiago Laplace
- (27) Facundo Sánchez
- (16) Matías Sepúlveda
- (8) Franco Watson
- (38) Benjamín Acosta
- (77) Lucas Besozzi
- (19) Yoshan Valois
Entrenador: Mauricio Pellegrino
Formación confirmada de Independiente
Titulares
- (33) Rodrigo Rey
- (4) Santiago Arias
- (35) Juan Arrayago
- (26) Kevin Lomónaco
- (22) Facundo Zabala
- (23) Iván Marcone
- (14) Lautaro Millán
- (16) Mateo Pérez Curci
- (9) Gabriel Ávalos
- (7) Santiago Montiel
- (24) Josías Palais
Suplentes
- (77) Santiago Mele
- (21) Fernando Closter
- (10) Luciano Cabral
- (20) Facundo Cruz
- (32) David Martínez
- (19) Matías Abaldo
- (28) Maximiliano Gutiérrez
- (34) Felipe Tempone
Entrenador: Carlos Matheu
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Lanús y Independiente?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Lanús vs. Independiente:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Lanús y Independiente por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.