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Lanús vs. Independiente EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Lanús y Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Iván Marcone en Independiente.
Iván Marcone en Independiente. Foto: X @Independiente
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Lanús y Independiente válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Ciudad de Lanús de Lanús.

Lanús vs Independiente por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

26´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

25´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.

25´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Kevin Lomónaco y el remate se va afuera.

25´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Millán.

23´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ramiro Carrera fue bloqueado por Rodrigo Rey.

23´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.

17´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Allan Wlk y el remate se va afuera.

19´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Carlos Izquierdoz fue bloqueado por Kevin Lomónaco.

19´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.

16´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

12´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

12´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Agustín Cardozo y el remate se va afuera.

11´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Eduardo Salvio fue bloqueado por Rodrigo Rey.

11´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Santiago Montiel.

10´ ¡Independiente se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Mateo Pérez Curci fue bloqueado por Carlos Izquierdoz.

9´ Fuera de juego en Independiente

Posición adelantada de Santiago Arias.

4´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Rodrigo Rey.

4´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Ramiro Carrera y el remate se va afuera.

4´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Lanús y Independiente por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.

Formación confirmada de Lanús

Titulares

  • (26) Nahuel Losada
  • (35) Ronaldo Dejesús
  • (33) Tomás Guidara
  • (24) Carlos Izquierdoz
  • (6) Sasha Marcich
  • (30) Agustín Cardozo
  • (23) Ramiro Carrera
  • (5) Felipe Peña Biafore
  • (25) Dylan Aquino
  • (11) Eduardo Salvio
  • (20) Allan Wlk

Suplentes

  • (1) Franco Petroli
  • (13) José Canale
  • (40) Tomás López
  • (3) Nicolás Morgantini
  • (4) Gonzalo Pérez
  • (39) Thiago Laplace
  • (27) Facundo Sánchez
  • (16) Matías Sepúlveda
  • (8) Franco Watson
  • (38) Benjamín Acosta
  • (77) Lucas Besozzi
  • (19) Yoshan Valois

Entrenador: Mauricio Pellegrino

Formación confirmada de Independiente

Titulares

  • (33) Rodrigo Rey
  • (4) Santiago Arias
  • (35) Juan Arrayago
  • (26) Kevin Lomónaco
  • (22) Facundo Zabala
  • (23) Iván Marcone
  • (14) Lautaro Millán
  • (16) Mateo Pérez Curci
  • (9) Gabriel Ávalos
  • (7) Santiago Montiel
  • (24) Josías Palais

Suplentes

  • (77) Santiago Mele
  • (21) Fernando Closter
  • (10) Luciano Cabral
  • (20) Facundo Cruz
  • (32) David Martínez
  • (19) Matías Abaldo
  • (28) Maximiliano Gutiérrez
  • (34) Felipe Tempone

Entrenador: Carlos Matheu

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Lanús y Independiente?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Lanús vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a Independiente en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

C. A. LanúsIndependiente (CAI)Torneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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