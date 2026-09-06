Lanús vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Lanús vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
35´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
34´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Allan Wlk y el remate se va afuera.
32´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Manuel Gutiérrez.
30´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
28´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Besozzi.
27´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Hausch fue bloqueado por José Canale.
22´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.
22´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de David Martínez y el remate se va afuera.
21´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Juan Manuel Gutiérrez.
19´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Besozzi.
19´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Besozzi.
18´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sasha Marcich fue bloqueado por Matías Borgogno.
17´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.
15´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
15´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.
12´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Watson fue bloqueado por Santiago Sosa Yung.
8´ Córner para Defensa y Justicia
Ejecuta el tiro de esquina David Barbona.
3´ Córner para Defensa y Justicia
Ejecuta el tiro de esquina David Barbona.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Lanús y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Lanús y Defensa y Justicia?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Lanús vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Lanús vs. Defensa y Justicia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Lanús y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.