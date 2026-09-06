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Lanús vs. Defensa y Justicia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Lanús y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lanús vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura.
Lanús vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Lanús recibe a Defensa y Justicia por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Ciudad de Lanús y el pitazo inicial se escuchará a las 17:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Lanús vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

35´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.

34´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Allan Wlk y el remate se va afuera.

32´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Manuel Gutiérrez.

30´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.

28´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Besozzi.

27´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Agustín Hausch fue bloqueado por José Canale.

22´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

22´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!

Disparo de David Martínez y el remate se va afuera.

21´ Fuera de juego en Defensa y Justicia

Posición adelantada de Juan Manuel Gutiérrez.

19´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Besozzi.

19´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Lucas Besozzi.

18´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sasha Marcich fue bloqueado por Matías Borgogno.

17´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.

15´ Saque de arco para Defensa y Justicia

Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.

15´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.

12´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Franco Watson fue bloqueado por Santiago Sosa Yung.

8´ Córner para Defensa y Justicia

Ejecuta el tiro de esquina David Barbona.

3´ Córner para Defensa y Justicia

Ejecuta el tiro de esquina David Barbona.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Lanús y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Andrés Merlos.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Lanús y Defensa y Justicia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Lanús vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

C. A. LanúsDefensa y JusticiaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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