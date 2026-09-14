Dep. Riestra vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Dep. Riestra y Lanús válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Guillermo Laza de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Dep. Riestra vs. Lanús:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Dep. Riestra y Lanús por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.