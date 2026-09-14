Dep. Riestra vs. Lanús EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Riestra vs Lanús por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Dep. Riestra y Lanús válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Guillermo Laza de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.