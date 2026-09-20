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San Lorenzo vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre San Lorenzo y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors.
Leandro Paredes, el capitán de Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: San Lorenzo recibe a Boca Juniors por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Pedro Bidegain y el pitazo inicial se escuchará a las 14:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

San Lorenzo vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

7´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Rodrigo Auzmendi y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de San Lorenzo y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.

Formación confirmada de San Lorenzo

Titulares

  • (25) José Devecchi
  • (19) Emiliano Amor
  • (2) Danilo Arboleda
  • (16) Guzmán Corujo
  • (6) Mathías De Ritis
  • (38) Facundo Farías
  • (32) Ezequiel Herrera
  • (8) Manuel Insaurralde
  • (24) Nicolás Tripichio
  • (29) Rodrigo Auzmendi
  • (9) Alexis Cuello

Suplentes

  • (20) Facundo Altamirano
  • (30) Nahuel Arias
  • (35) Alejo Cordoba
  • (3) Teo Rodríguez Pagano
  • (15) Mauricio Cardillo
  • (10) Facundo Gulli
  • (13) Juan Rattalino
  • (22) Juan Pablo Álvarez
  • (18) Diego Herazo
  • (14) Agustín Ladstatter
  • (11) Matías Reali
  • (44) Alan Salas

Entrenador: Rubén Insúa

Formación confirmada de Boca Juniors

Titulares

  • (1) Álvaro Montero
  • (3) Lautaro Blanco
  • (2) Lautaro Di Lollo
  • (42) Facundo Herrera
  • (17) Leandro Lozano
  • (25) Santiago Ascacíbar
  • (18) Milton Delgado
  • (5) Leandro Paredes
  • (19) Leonel Flores
  • (16) Miguel Ángel Merentiel
  • (20) Alan Velasco

Suplentes

  • (12) Leandro Brey
  • (4) Nicolás Figal
  • (24) Dylan Gorosito
  • (26) Marco Pellegrino
  • (15) Williams Alarcón
  • (8) Tomás Belmonte
  • (27) Malcom Braida
  • (44) Rodrigo Bacidalupe
  • (9) Milton Giménez
  • (11) Ángel Romero
  • (22) Sebastián Villa

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Boca Juniors?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

San LorenzoBoca JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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