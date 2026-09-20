San Lorenzo vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

San Lorenzo vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
7´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Rodrigo Auzmendi y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de San Lorenzo y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.
Formación confirmada de San Lorenzo
Titulares
- (25) José Devecchi
- (19) Emiliano Amor
- (2) Danilo Arboleda
- (16) Guzmán Corujo
- (6) Mathías De Ritis
- (38) Facundo Farías
- (32) Ezequiel Herrera
- (8) Manuel Insaurralde
- (24) Nicolás Tripichio
- (29) Rodrigo Auzmendi
- (9) Alexis Cuello
Suplentes
- (20) Facundo Altamirano
- (30) Nahuel Arias
- (35) Alejo Cordoba
- (3) Teo Rodríguez Pagano
- (15) Mauricio Cardillo
- (10) Facundo Gulli
- (13) Juan Rattalino
- (22) Juan Pablo Álvarez
- (18) Diego Herazo
- (14) Agustín Ladstatter
- (11) Matías Reali
- (44) Alan Salas
Entrenador: Rubén Insúa
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (3) Lautaro Blanco
- (2) Lautaro Di Lollo
- (42) Facundo Herrera
- (17) Leandro Lozano
- (25) Santiago Ascacíbar
- (18) Milton Delgado
- (5) Leandro Paredes
- (19) Leonel Flores
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (20) Alan Velasco
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (4) Nicolás Figal
- (24) Dylan Gorosito
- (26) Marco Pellegrino
- (15) Williams Alarcón
- (8) Tomás Belmonte
- (27) Malcom Braida
- (44) Rodrigo Bacidalupe
- (9) Milton Giménez
- (11) Ángel Romero
- (22) Sebastián Villa
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Boca Juniors?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
San Lorenzo vs. Boca Juniors:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre San Lorenzo y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.