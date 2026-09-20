Las mamparas tradicionales pasaron de moda: la tendencia que es más elegante y se limpia fácil Foto: Gemini

Las mamparas clásicas con puertas, rieles y perfiles dejaron de ser protagonistas en los baños actuales. En su lugar, la tendencia que se consolidó para 2026 es el panel fijo de vidrio, una solución minimalista que cubre solo una parte de la ducha y deja el acceso completamente abierto.

Este diseño, conocido como walk-in shower, separa el sector de la ducha sin encerrarlo, logrando un ambiente más luminoso y abierto.

Cómo son los paneles de vidrio que marcan tendencia

A diferencia de las mamparas corredizas o plegables, el panel fijo no tiene puertas, ruedas ni rieles. Se instala estratégicamente frente a la ducha para frenar el agua, mientras que uno de los laterales queda libre para ingresar.

Las versiones más buscadas son las sin marco o con perfilería muy fina, que hacen que el vidrio prácticamente desaparezca en el ambiente. Para 2026, la tendencia suma opciones en vidrio acanalado o texturado y acabados metálicos cálidos, que aportan un toque de diseño.

Las mamparas tradicionales pasaron de moda: la tendencia que es más elegante y se limpia fácil. Foto: Gemini

El objetivo es dejar atrás la sensación de “caja” que encerraba la ducha y lograr una división visual liviana, que aporte amplitud y continuidad al baño.

Ventajas en espacio, limpieza y diseño

Uno de los grandes motivos por los que se elige este sistema es el aprovechamiento del espacio. Al no requerir puertas que abran hacia adentro o afuera, el acceso queda libre y la circulación es más cómoda, especialmente en baños pequeños.

El vidrio transparente no interrumpe la vista ni la continuidad del piso y las paredes, lo que ayuda a que el baño parezca más grande y luminoso.

En cuanto a la limpieza, el panel fijo es mucho más sencillo de mantener. Al no tener rieles, bisagras ni mecanismos móviles, se eliminan los rincones donde suele acumularse suciedad, jabón o humedad. Según las guías de 2026, el vidrio se limpia de una sola pasada y se evita el clásico riel inferior donde se juntan residuos y agua.