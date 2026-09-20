Alarma en River, preocupación en la Selección y estudios médicos: qué tienen Thiago Almada y Tobías Andrada

¿Qué lesiones tienen Almada y Andrada? Foto: captura video

La derrota de River frente a Huracán dejó una preocupación que excede el resultado. Durante el primer tiempo del encuentro disputado en el estadio Monumental, Thiago Almada y Tobías Andrada sufrieron diferentes molestias físicas y tuvieron que ser reemplazados.

La situación encendió las alarmas tanto en Núñez como en la Selección Argentina, ya que ambos jugadores fueron incluidos por Lionel Scaloni en la convocatoria para los próximos compromisos internacionales. Ahora, los cuerpos médicos esperan los estudios para determinar la gravedad de las lesiones y conocer si podrán sumarse al seleccionado.

Qué lesión sufrió Thiago Almada ante Huracán

El primer momento de preocupación ocurrió a los cuatro minutos del partido. Después de intentar un pase en ataque, Thiago Almada sintió una molestia muscular y realizó gestos hacia el banco de suplentes.

El mediocampista intentó permanecer en el campo de juego, pero rápidamente advirtió que no podía continuar con normalidad. Por ese motivo, fue reemplazado apenas dos minutos después.

Qué pasó con Thiago Almada y Tobías Andrada Foto: captura video

La dolencia estaría localizada en el cuádriceps de la pierna izquierda. Las primeras evaluaciones señalaron que podría tratarse de una contractura, aunque el jugador deberá someterse a estudios para descartar una lesión muscular de mayor gravedad.

El episodio sorprendió al cuerpo técnico porque Almada no había presentado inconvenientes físicos durante los entrenamientos previos. Su evolución será seguida atentamente debido a la proximidad de los compromisos de la Selección Argentina.

La angustia de Tobías Andrada tras salir lesionado

La segunda preocupación para River llegó alrededor de los 35 minutos del primer tiempo. Tobías Andrada sintió una molestia después de realizar un esfuerzo para proteger la pelota e intentó continuar durante algunos instantes.

Sin embargo, el juvenil no pudo seguir y pidió el cambio. Cuando llegó al banco de suplentes, se cubrió el rostro con la camiseta y rompió en llanto, mientras integrantes del cuerpo técnico intentaban consolarlo.

River sufre por dos lesionados clave Foto: captura video

La reacción del mediocampista no estuvo vinculada únicamente con el dolor físico. Horas antes del encuentro, Andrada había recibido su primera convocatoria a la Selección Argentina mayor, uno de los acontecimientos más importantes de su carrera.

Las primeras versiones indicaron que tendría una molestia en la zona del aductor derecho, aunque también recibió hielo sobre el cuádriceps de esa pierna. Los estudios médicos permitirán establecer si solamente se trata de una contractura o si existe una lesión de mayor consideración.

El antecedente físico que arrastraba Tobías Andrada

A diferencia de Almada, Andrada había sufrido un golpe en el partido anterior, por lo que llegó al encuentro frente a Huracán después de realizar trabajos especiales durante la semana.

El futbolista arrastraba una fuerte paralítica y el cuerpo técnico esperaba que pudiera completar, al menos, la primera mitad. Sin embargo, el esfuerzo realizado durante el partido provocó que el dolor aumentara y obligó a anticipar su salida.

Esta situación también explica la angustia del juvenil. Su primera experiencia con la Selección Argentina podría quedar comprometida pocas horas después de haber recibido la convocatoria.

Por qué las lesiones preocupan a Lionel Scaloni

Las salidas de Almada y Andrada también generaron inquietud en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Ambos jugadores habían sido considerados por Lionel Scaloni para la próxima ventana internacional.

El calendario deja poco margen para la recuperación. Si los estudios confirman alguna lesión muscular, la presencia de los dos futbolistas en la fecha FIFA podría quedar seriamente comprometida.

La mayor expectativa está depositada en conocer si se trata de molestias leves. Una contractura permitiría pensar en una recuperación rápida, mientras que un desgarro ampliaría considerablemente los plazos y obligaría a modificar los planes de River y del seleccionado.

River espera los estudios médicos

El parate por los compromisos internacionales podría favorecer al equipo de Núñez, ya que les ofrecería a los futbolistas algunos días adicionales para recuperarse sin perder demasiados partidos.

De todas maneras, el panorama dependerá de los resultados de los estudios médicos. Hasta entonces, River mantendrá la cautela y seguirá diariamente la evolución de ambos jugadores.

La derrota frente a Huracán quedó en un segundo plano después de una noche marcada por las lesiones. Ahora, toda la atención está puesta en conocer qué tienen Thiago Almada y Tobías Andrada y cuánto tiempo permanecerán alejados de las canchas.