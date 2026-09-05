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San Lorenzo vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre San Lorenzo y Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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San Lorenzo vs Talleres por el Torneo Clausura.
San Lorenzo vs Talleres por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy San Lorenzo choca ante Talleres, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Pedro Bidegain ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

San Lorenzo vs Talleres por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

32´ Córner para Talleres

Ejecuta el tiro de esquina Valentín Depietri.

29´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

29´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Agustín Alvarez Martínez y el remate se va afuera.

28´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

24´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Farías fue bloqueado por Valentín Fascendini.

20´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

20´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Danilo Arboleda y el remate se va afuera.

19´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

18´ Córner para San Lorenzo

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Farías.

16´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Tripichio fue bloqueado por Valentín Fascendini.

13´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

2´ ¡Talleres se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Valentín Fascendini fue bloqueado por Danilo Arboleda.

2´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

2´ ¡Tiro desviado de Talleres!

Disparo de Rick Lima Morais y el remate se va afuera.

4´ Saque de arco para Talleres

Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.

3´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

3´ Córner para Talleres

Ejecuta el tiro de esquina Franco Cristaldo.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de San Lorenzo y Talleres por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Fernando Echenique.

Formación confirmada de San Lorenzo

Titulares

  • (25) José Devecchi
  • (19) Emiliano Amor
  • (2) Danilo Arboleda
  • (32) Ezequiel Herrera
  • (3) Teo Rodríguez Pagano
  • (38) Facundo Farías
  • (8) Manuel Insaurralde
  • (5) Ignacio Perruzzi
  • (24) Nicolás Tripichio
  • (29) Rodrigo Auzmendi
  • (9) Alexis Cuello

Suplentes

  • (20) Facundo Altamirano
  • (30) Nahuel Arias
  • (35) Alejo Cordoba
  • (6) Mathías De Ritis
  • (42) Franco Lorenzón
  • (62) Gonzalo Alassia
  • (10) Facundo Gulli
  • (39) Uriel Ojeda
  • (13) Juan Rattalino
  • (14) Agustín Ladstatter
  • (11) Matías Reali
  • (44) Alan Salas

Entrenador: Walter Perazzo

Formación confirmada de Talleres

Titulares

  • (32) Ezequiel Unsain
  • (23) Gabriel Báez
  • (4) Matías Catalán
  • (13) Valentín Fascendini
  • (20) Augusto Schott
  • (2) Timoteo Chamorro
  • (5) Matías Galarza
  • (37) Rick Lima Morais
  • (39) Lautaro Ortiz
  • (9) Agustín Alvarez Martínez
  • (49) Valentín Dávila

Suplentes

  • (1) Santino Barbi
  • (25) Thiago Baroni
  • (44) Santiago Fernández
  • (3) Alexandro Maidana
  • (10) Giovanni Baroni
  • (36) Emiliano Chiavassa
  • (19) Franco Cristaldo
  • (15) Juan Sforza
  • (11) Valentín Depietri
  • (31) Bruno Trey
  • (7) Diego Valoyes

Entrenador: Omar De Felippe

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Talleres?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Talleres en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

San LorenzoTalleres de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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