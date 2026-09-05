San Lorenzo vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

San Lorenzo vs Talleres por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
32´ Córner para Talleres
Ejecuta el tiro de esquina Valentín Depietri.
29´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.
29´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Agustín Alvarez Martínez y el remate se va afuera.
28´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.
24´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Farías fue bloqueado por Valentín Fascendini.
20´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
20´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!
Disparo de Danilo Arboleda y el remate se va afuera.
19´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
18´ Córner para San Lorenzo
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Farías.
16´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Tripichio fue bloqueado por Valentín Fascendini.
13´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
2´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Valentín Fascendini fue bloqueado por Danilo Arboleda.
2´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.
2´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Rick Lima Morais y el remate se va afuera.
4´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
3´ Saque de arco para San Lorenzo
Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.
3´ Córner para Talleres
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cristaldo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de San Lorenzo y Talleres por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Fernando Echenique.
Formación confirmada de San Lorenzo
Titulares
- (25) José Devecchi
- (19) Emiliano Amor
- (2) Danilo Arboleda
- (32) Ezequiel Herrera
- (3) Teo Rodríguez Pagano
- (38) Facundo Farías
- (8) Manuel Insaurralde
- (5) Ignacio Perruzzi
- (24) Nicolás Tripichio
- (29) Rodrigo Auzmendi
- (9) Alexis Cuello
Suplentes
- (20) Facundo Altamirano
- (30) Nahuel Arias
- (35) Alejo Cordoba
- (6) Mathías De Ritis
- (42) Franco Lorenzón
- (62) Gonzalo Alassia
- (10) Facundo Gulli
- (39) Uriel Ojeda
- (13) Juan Rattalino
- (14) Agustín Ladstatter
- (11) Matías Reali
- (44) Alan Salas
Entrenador: Walter Perazzo
Formación confirmada de Talleres
Titulares
- (32) Ezequiel Unsain
- (23) Gabriel Báez
- (4) Matías Catalán
- (13) Valentín Fascendini
- (20) Augusto Schott
- (2) Timoteo Chamorro
- (5) Matías Galarza
- (37) Rick Lima Morais
- (39) Lautaro Ortiz
- (9) Agustín Alvarez Martínez
- (49) Valentín Dávila
Suplentes
- (1) Santino Barbi
- (25) Thiago Baroni
- (44) Santiago Fernández
- (3) Alexandro Maidana
- (10) Giovanni Baroni
- (36) Emiliano Chiavassa
- (19) Franco Cristaldo
- (15) Juan Sforza
- (11) Valentín Depietri
- (31) Bruno Trey
- (7) Diego Valoyes
Entrenador: Omar De Felippe
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Talleres?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Talleres en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
San Lorenzo vs. Talleres:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre San Lorenzo y Talleres por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.