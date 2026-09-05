Gimnasia vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia vs Tigre por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (13) Germán Conti
- (21) Enzo Martínez
- (24) Pedro Silva Torrejón
- (8) Ignacio Fernández
- (17) Lucas Janson
- (5) Ignacio Miramón
- (18) Mateo Seoane
- (9) Maximiliano Zalazar
- (29) Agustín Auzmendi
Suplentes
- (27) Julián Kadijevic
- (4) Renzo Giampaoli
- (22) Matías Melluso
- (25) Alexis Steimbach
- (33) Pablo Aguiar
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (16) Augusto Max
- (20) Juan Pérez
- (19) Agustín Colazo
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
- (32) Marcelo Torres
Entrenador: Ariel Pereyra
Formación confirmada de Tigre
Titulares
- (12) Felipe Zenobio
- (3) Nahuel Banegas
- (20) Alan Barrionuevo
- (4) Valentín Moreno
- (32) Juan Manuel Villalba
- (8) Martín Garay
- (27) Santiago González
- (22) Santiago López
- (10) Jabes Saralegui
- (33) Mauro Méndez
- (29) Ignacio Russo
Suplentes
- (26) Lautaro Morales
Entrenador: Diego Dabove
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Gimnasia y Tigre?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Gimnasia vs. Tigre:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Gimnasia y Tigre por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.