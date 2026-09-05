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Gimnasia vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Gimnasia y Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Gimnasia LP vs Tigre por el Torneo Clausura.
Gimnasia LP vs Tigre por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Gimnasia y Tigre por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 14:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.

Gimnasia vs Tigre por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

Formación confirmada de Gimnasia

Titulares

  • (23) Nelson Insfrán
  • (31) Bautista Barros Schelotto
  • (13) Germán Conti
  • (21) Enzo Martínez
  • (24) Pedro Silva Torrejón
  • (8) Ignacio Fernández
  • (17) Lucas Janson
  • (5) Ignacio Miramón
  • (18) Mateo Seoane
  • (9) Maximiliano Zalazar
  • (29) Agustín Auzmendi

Suplentes

  • (27) Julián Kadijevic
  • (4) Renzo Giampaoli
  • (22) Matías Melluso
  • (25) Alexis Steimbach
  • (33) Pablo Aguiar
  • (10) Nicolás Barros Schelotto
  • (16) Augusto Max
  • (20) Juan Pérez
  • (19) Agustín Colazo
  • (7) Manuel Panaro
  • (26) Franco Torres
  • (32) Marcelo Torres

Entrenador: Ariel Pereyra

Formación confirmada de Tigre

Titulares

  • (12) Felipe Zenobio
  • (3) Nahuel Banegas
  • (20) Alan Barrionuevo
  • (4) Valentín Moreno
  • (32) Juan Manuel Villalba
  • (8) Martín Garay
  • (27) Santiago González
  • (22) Santiago López
  • (10) Jabes Saralegui
  • (33) Mauro Méndez
  • (29) Ignacio Russo

Suplentes

  • (26) Lautaro Morales

Entrenador: Diego Dabove

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Gimnasia y Tigre?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a Tigre en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Gimnasia LPTigreTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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