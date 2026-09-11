La histórica feria de Buenos Aires tendrá 50% de descuento durante 3 días: cuándo es y cómo llegar

La feria más famosa de Buenos Aires ofrece descuentos de hasta el 50% Foto: Municipio TIgre

El Puerto de Frutos de Tigre se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados por quienes buscan renovar la casa, encontrar artesanías originales o disfrutar de un paseo diferente junto al río. Durante tres jornadas consecutivas, el tradicional mercado a cielo abierto ofrecerá descuentos de hasta el 50%, además de liquidaciones, combos gastronómicos y beneficios especiales.

La nueva edición de la Gran Barata 2026 se realizará el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 10 a 19 horas. La entrada será libre y gratuita, por lo que aparece como un plan accesible para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Más de 500 locales integran el enorme circuito comercial del Puerto de Frutos. En sus galerías y calles internas se podrán encontrar muebles, objetos de decoración, plantas, indumentaria, artesanías, productos regionales y artículos para el hogar.

Gran Barata en el Puerto de Frutos: qué descuentos habrá

El principal atractivo del fin de semana serán las rebajas de hasta el 50%. Sin embargo, cada comercio podrá establecer cuáles son los productos incluidos y las condiciones de las promociones.

También habrá saldos de temporada, descuentos por compras de varias unidades, combos especiales y beneficios para pagos en efectivo. Antes de concretar una operación, será importante consultar el precio final, los medios de pago habilitados y las condiciones para cambios.

Puerto de Frutos. Foto @puertodefrutosok.

La recomendación para quienes quieran acceder a una mayor variedad es llegar durante las primeras horas, recorrer distintos puestos y comparar precios. La rebaja máxima anunciada no necesariamente estará disponible en todos los artículos o comercios participantes.

Qué se puede comprar en el Puerto de Frutos

Aunque el paseo quedó históricamente relacionado con los muebles de mimbre, actualmente ofrece una variedad mucho más amplia. Los visitantes pueden encontrar productos de junco, madera y hierro, plantas, textiles, objetos de diseño, alimentos regionales, indumentaria y elementos decorativos.

La gastronomía también tendrá un papel destacado. Dentro del predio funcionan restaurantes, bares, cafeterías, heladerías artesanales y puestos de comida al paso, algunos de los cuales ofrecerán promociones durante la Gran Barata.

El paseo incluye, además, propuestas pertenecientes a Mujeres Emprendedoras, Origen Tigre y Origen Delta, junto con espacios relacionados con pueblos originarios. Allí se comercializan productos artesanales y regionales que recuperan parte de la identidad cultural y productiva del Delta.

Por qué se llama Puerto de Frutos: la historia detrás de la feria

El nombre del lugar no fue elegido como una estrategia turística. En sus orígenes, el espacio funcionaba como un puerto fluvial al que llegaban embarcaciones cargadas con frutas y productos cultivados en las islas del Delta.

Las dársenas eran fundamentales para el intercambio entre los productores isleños y el continente. Frutas, madera, junco y mimbre viajaban a través de ríos y arroyos hasta alcanzar este punto de comercialización.

El destino ideal para una escapada romántica en San Valentín. Foto: Municipio de Tigre.

Con el paso de los años, el mercado amplió su perfil. Los puestos tradicionales comenzaron a convivir con galerías comerciales, locales gastronómicos, viveros, espacios de diseño y servicios turísticos.

Sin embargo, las huellas del pasado todavía permanecen. Las dársenas conservan parte de la memoria productiva de la región, mientras que el mimbre y la madera continúan ocupando un lugar central en numerosos comercios.

Un nuevo mirador con vistas al río Luján

Otro de los atractivos es el nuevo mirador con vistas al río Luján, pensado como un espacio de contemplación, descanso y encuentro para vecinos y turistas.

El sábado 12 de septiembre también está prevista la reinauguración de la plaza ubicada en el cruce de Los Mimbres y Las Casuarinas. De esta manera, las compras podrán combinarse con actividades recreativas, gastronomía y una caminata junto al río.

Gran Barata en el Puerto de Frutos Foto: Municipio TIgre

Desde el Puerto de Frutos también parten excursiones fluviales por la primera sección del Delta, una alternativa que permite observar el paisaje isleño, sus viviendas y sus canales desde otra perspectiva.

Cómo llegar al Puerto de Frutos en tren

Una de las alternativas más utilizadas desde la Ciudad de Buenos Aires es el ramal Tigre de la línea Mitre. El viaje finaliza en la estación Tigre y, desde allí, el Puerto de Frutos queda a aproximadamente 10 minutos a pie.

Otra posibilidad es viajar en el Tren de la Costa hasta la estación Delta, situada a pocos metros del circuito turístico. En todos los casos, se recomienda consultar el estado del servicio antes de salir, especialmente durante los fines de semana.

Cómo llegar en colectivo

La línea 343 cuenta con ramales que salen desde Liniers y llegan hasta la zona del Puerto de Frutos.

También existen otros servicios de transporte que permiten acercarse hasta Tigre. Como los recorridos pueden sufrir modificaciones, lo más conveniente es verificar la ruta, las combinaciones y el horario del último servicio antes de comenzar el viaje.

Cómo llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires

Quienes viajen en auto deberán tomar la avenida General Paz y continuar por la Autopista del Sol y Acceso Norte. Luego deberán ingresar al Ramal Tigre y seguir la señalización hacia Tigre Centro.

La dirección de referencia es Sarmiento 160, Tigre. Debido a la convocatoria prevista para las tres jornadas, se aconseja llegar temprano y considerar que los espacios de estacionamiento cercanos podrían completar su capacidad.

Gran Barata 2026: fechas, horarios y datos importantes

Cuándo: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026.

Horario: de 10 a 19.

Entrada: libre y gratuita.

Descuentos: promociones de hasta el 50%, según cada comercio.

Dónde: Puerto de Frutos, Tigre.

Dirección de referencia: Sarmiento 160.

Qué se puede encontrar: muebles, decoración, artesanías, plantas, indumentaria y productos regionales.

Otras propuestas: gastronomía, talleres, espacios recreativos y excursiones fluviales.

La Gran Barata del Puerto de Frutos será una oportunidad para buscar precios promocionales, pero también una excusa para redescubrir uno de los paseos más tradicionales de Buenos Aires. Entre antiguas dársenas, muebles de madera, productos regionales y vistas al río, el lugar conserva una identidad estrechamente vinculada con la historia del Delta.