Unión 0 - 2 Defensa y Justicia: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

¡Y se acabó! Historia contada en el estadio 15 de abril de Santa Fe: Unión 0 - 2 Defensa y Justicia.
Unión vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Unión y Defensa y Justicia por Torneo Clausura 2026.
95´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Brahian Cuello fue bloqueado por Matías Borgogno.
94´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Matías Borgogno.
93´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Pittón fue bloqueado por Damián Fernández.
92´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tiziano Perrotta fue bloqueado por Matías Mansilla.
91´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Misael Aguirre fue bloqueado por Matías Borgogno.
90´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Matías Borgogno.
89´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tiziano Perrotta fue bloqueado por Matías Mansilla.
89´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
89´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Misael Aguirre y el remate se va afuera.
88´ Cambio en Unión
Entra Bruno Pittón y sale Tobías Rubio.
84´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Cristian Tarragona.
83´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
80´ Cambio en Unión
Entra Misael Aguirre y sale Lucas Ayala.
79´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
78´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Tiziano Perrotta.
78´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Ezequiel Burdin y sale David Barbona.
78´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Julián López y sale Juan Manuel Gutiérrez.
77´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcelo Estigarribia.
76´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
76´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Pablo Ludueña fue bloqueado por Damián Fernández.
75´ Roja directa para Defensa y Justicia
¡A las duchas! El jugador de Defensa y Justicia Santiago Sosa Yung es expulsado del partido.
74´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Sosa Yung.
73´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Agustín Hausch y sale Leandro Fernández.
73´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Tiziano Perrotta y sale Jeremías Lucco.
71´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
70´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Julián Palacios.
69´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Ayala.
67´ Cambio en Unión
Entra Julián Palacios y sale Mauro Luna Diale.
67´ Cambio en Unión
Entra Marcelo Estigarribia y sale Eric Ramírez.
66´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Manuel Gutiérrez.
66´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Fernández fue bloqueado por Matías Mansilla.
65´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Leandro Fernández.
65´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
62´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
62´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
62´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Cristian Tarragona y el remate se va afuera.
61´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
61´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Cristian Tarragona y el remate se va afuera.
59´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Maximiliano Porcel y sale César Pérez.
58´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Leandro Fernández.
56´ Córner para Defensa y Justicia
Ejecuta el tiro de esquina David Barbona.
55´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Cristian Tarragona fue bloqueado por Matías Borgogno.
53´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jeremías Lucco fue bloqueado por Matías Rocha.
50´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
50´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Ignacio Malcorra y el remate se va afuera.
48´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
48´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Tobías Rubio y el remate se va afuera.
48´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
48´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Matías Borgogno.
45´ Cambio en Unión
Entra Brahian Cuello y sale Joaquín Mosqueira.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el 15 de abril!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el 15 de abril! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
49´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jeremías Lucco.
47´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
47´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Eric Ramírez y el remate se va afuera.
44´ Gooool de Defensa y Justicia
César Pérez marca para Defensa y Justicia con asistencia de Juan Manuel Gutiérrez.
44´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de César Pérez fue bloqueado por Joaquín Mosqueira.
42´ Gooool de Defensa y Justicia
Juan Manuel Gutiérrez marca para Defensa y Justicia.
40´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Demián Domínguez fue bloqueado por Tobías Rubio.
39´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
39´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Cristian Tarragona y el remate se va afuera.
39´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Demián Domínguez fue bloqueado por Juan Pablo Ludueña.
39´ Córner para Defensa y Justicia
Ejecuta el tiro de esquina Juan Manuel Gutiérrez.
38´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Fernández fue bloqueado por Matías Mansilla.
36´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
34´ Tiro en el palo de Unión
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Ignacio Malcorra pega en el palo.
34´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Matías Borgogno.
31´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Sosa Yung fue bloqueado por Matías Mansilla.
30´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David Barbona fue bloqueado por Juan Pablo Ludueña.
27´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
27´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
26´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de David Barbona y el remate se va afuera.
24´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
20´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Manuel Gutiérrez fue bloqueado por Matías Mansilla.
20´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de César Pérez fue bloqueado por Lucas Ayala.
20´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Valentín Loza fue bloqueado por Juan Pablo Ludueña.
20´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Valentín Loza fue bloqueado por Juan Pablo Ludueña.
18´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Mauro Luna Diale.
18´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Eric Ramírez fue bloqueado por Matías Borgogno.
16´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Fernández fue bloqueado por Matías Mansilla.
15´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Rocha fue bloqueado por Jeremías Lucco.
14´ Fuera de juego en Unión
Posición adelantada de Cristian Tarragona.
13´ Fuera de juego en Unión
Posición adelantada de Cristian Tarragona.
10´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Leandro Fernández.
9´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
7´ Tarjeta amarilla para Unión
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joaquín Mosqueira.
7´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
5´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Fernández fue bloqueado por Matías Rocha.
4´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Damián Fernández.
3´ Córner para Defensa y Justicia
Ejecuta el tiro de esquina Jeremías Lucco.
2´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de Jeremías Lucco y el remate se va afuera.
1´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
1´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Joaquín Mosqueira y el remate se va afuera.
1´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
1´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de Juan Manuel Gutiérrez y el remate se va afuera.
0´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el 15 de abril, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Unión y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de Unión
Titulares
- (21) Matías Mansilla
- (18) Lucas Ayala
- (27) Tobías Rubio
- (26) Juan Pablo Ludueña
- (4) Matías Rocha
- (8) Emilio Giaccone
- (11) Mauro Luna Diale
- (10) Ignacio Malcorra
- (17) Joaquín Mosqueira
- (43) Eric Ramírez
- (25) Cristian Tarragona
Suplentes
- (40) Lucas Meuli
- (36) Mateo Aimar
- (33) Ignacio Isla
- (15) Juan Pintado
- (12) Bruno Pittón
- (22) Brahian Cuello
- (20) Julián Palacios
- (34) Mateo Peresutti
- (31) Misael Aguirre
- (19) Marcelo Estigarribia
- (23) Augusto Solari
Entrenador: Leonardo Madelón
Formación confirmada de Defensa y Justicia
Titulares
- (1) Matías Borgogno
- (30) Demián Domínguez
- (29) Damián Fernández
- (21) David Martínez
- (28) Valentín Loza
- (19) David Barbona
- (8) César Pérez
- (15) Santiago Sosa Yung
- (9) Leandro Fernández
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (26) Jeremías Lucco
Suplentes
- (36) Lautaro Amadé
- (6) Ezequiel Burdin
- (16) Ayrton Portillo
- (40) Máximo Rodríguez
- (32) Nazareno Roselli
- (27) Domingo Blanco
- (5) Julián López
- (20) Nicolás Palavecino
- (22) Maximiliano Porcel
- (7) Tomás Pérez
- (17) Agustín Hausch
- (11) Tiziano Perrotta
Entrenador: Julio César Vaccari
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Unión y Defensa y Justicia?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Unión vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Unión recibe a Defensa y Justicia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Unión vs. Defensa y Justicia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Unión y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.