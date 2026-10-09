comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Instituto vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Instituto y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Leonel Flores con la camiseta de Boca durante un partido del Torneo Clausura.
Leonel Flores, la joya de Boca Juniors. Foto: X @BocaJrsOficial
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Instituto y Boca Juniors válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Instituto vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

22´ Gooool de Boca Juniors

Enner Valencia marca para Boca Juniors.

21´ Tarjeta amarilla para Instituto

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gustavo Abregú.

18´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marco Pellegrino fue bloqueado por Leonel Mosevich.

16´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marco Pellegrino fue bloqueado por Marcos Ledesma.

16´ Córner para Boca Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Williams Alarcón.

13´ Gooool de Instituto

Fernando Alarcón marca para Instituto.

13´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Mosevich fue bloqueado por Marco Pellegrino.

9´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

8´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Gustavo Abregú y el remate se va afuera.

7´ Córner para Instituto

Ejecuta el tiro de esquina Jeremías Lázaro.

7´ ¡Instituto se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Giuliano Cerato fue bloqueado por Álvaro Montero.

4´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

3´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Alex Luna y el remate se va afuera.

2´ Saque de arco para Boca Juniors

Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.

1´ ¡Tiro desviado de Instituto!

Disparo de Giuliano Cerato y el remate se va afuera.

1´ Saque de arco para Instituto

Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.

1´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!

Disparo de Enner Valencia y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Instituto y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Formación confirmada de Instituto

Titulares

  • (29) Marcos Ledesma
  • (6) Fernando Alarcón
  • (30) Jonathan Galván
  • (26) Leonel Mosevich
  • (55) Gustavo Abregú
  • (2) Hernán De La Fuente
  • (15) Matías Gallardo
  • (3) Diego Sosa
  • (21) Jeremías Lázaro
  • (10) Alex Luna
  • (17) Matías Tissera

Suplentes

    Entrenador: Diego Flores

    Formación confirmada de Boca Juniors

    Titulares

    • (1) Álvaro Montero
    • (3) Lautaro Blanco
    • (27) Malcom Braida
    • (2) Lautaro Di Lollo
    • (26) Marco Pellegrino
    • (15) Williams Alarcón
    • (18) Milton Delgado
    • (19) Leonel Flores
    • (7) Carlos Palacios
    • (22) Sebastián Villa
    • (13) Enner Valencia

    Suplentes

      Entrenador: Rodolfo Arruabarrena

      Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

      ¿Quién transmite el partido de Instituto y Boca Juniors?

      Canales de TV y streaming por países:

      Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

      ¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Instituto vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.

      Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Instituto recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

      Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

      Instituto de CórdobaBoca JuniorsTorneo ClausuraFútbol
      Sebastián Coronati
      Sebastián Coronati

      Columnista

      Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

      Notas Más leídas

      1. A qué hora juega Boca hoy:por qué canal lo pasan y cómo ver en vivo el partido con Instituto por el Torneo Clausura

        A qué hora juega Boca hoy: por qué canal lo pasan y cómo ver en vivo el partido con Instituto por el Torneo Clausura

      2. Gimnasia vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

        Gimnasia vs. Atlético Tucumán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

      3. Aldosivi 1 - 3 Sarmiento:así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026

        Aldosivi 1 - 3 Sarmiento: así fue la derrota en el Torneo Clausura 2026
      Lo último

      ¡Sumate a Canal 26!

      Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

      Relacionadas
      También podría interesarte
      Política

      Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

      Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas" en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, EE. UU.

      Milei recibió a Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos:la frase de la senadora en medio los rumores por sus diferencias con el Gobierno

      La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

      Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

      Economía

      Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

      Acciones argentinas en Wall Street.

      Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

      Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre y dónde figura

      Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:qué es, de cuánto es el monto y qué jubilados lo cobran

      Internacionales

      Qué se sabe del terremoto en Panamá hoy:dónde fue el epicentro, cuántas réplicas hubo y qué países activaron alertas por tsunami

      Socorristas caminan frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá.

      Los impactantes videos del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre

      La reacción de Donald Trump tras el Nobel de la Paz para Navi Pillay:anunció sanciones contra la Corte Penal Internacional para desfinanciarla

      Impactantes fotos y videos del aluvión en Chile:el agua arrastró autos y colectivos en Las Condes