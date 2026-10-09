Instituto vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Instituto vs Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
22´ Gooool de Boca Juniors
Enner Valencia marca para Boca Juniors.
21´ Tarjeta amarilla para Instituto
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gustavo Abregú.
18´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marco Pellegrino fue bloqueado por Leonel Mosevich.
16´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marco Pellegrino fue bloqueado por Marcos Ledesma.
16´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Williams Alarcón.
13´ Gooool de Instituto
Fernando Alarcón marca para Instituto.
13´ ¡Instituto se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Mosevich fue bloqueado por Marco Pellegrino.
9´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
8´ ¡Tiro desviado de Instituto!
Disparo de Gustavo Abregú y el remate se va afuera.
7´ Córner para Instituto
Ejecuta el tiro de esquina Jeremías Lázaro.
7´ ¡Instituto se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Giuliano Cerato fue bloqueado por Álvaro Montero.
4´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
3´ ¡Tiro desviado de Instituto!
Disparo de Alex Luna y el remate se va afuera.
2´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
1´ ¡Tiro desviado de Instituto!
Disparo de Giuliano Cerato y el remate se va afuera.
1´ Saque de arco para Instituto
Desde el fondo la pone en juego Marcos Ledesma.
1´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Enner Valencia y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Instituto y Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.
Formación confirmada de Instituto
Titulares
- (29) Marcos Ledesma
- (6) Fernando Alarcón
- (30) Jonathan Galván
- (26) Leonel Mosevich
- (55) Gustavo Abregú
- (2) Hernán De La Fuente
- (15) Matías Gallardo
- (3) Diego Sosa
- (21) Jeremías Lázaro
- (10) Alex Luna
- (17) Matías Tissera
Suplentes
Entrenador: Diego Flores
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (3) Lautaro Blanco
- (27) Malcom Braida
- (2) Lautaro Di Lollo
- (26) Marco Pellegrino
- (15) Williams Alarcón
- (18) Milton Delgado
- (19) Leonel Flores
- (7) Carlos Palacios
- (22) Sebastián Villa
- (13) Enner Valencia
Suplentes
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
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¿Quién transmite el partido de Instituto y Boca Juniors?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Instituto vs. Boca Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Instituto recibe a Boca Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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