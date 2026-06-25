Sudáfrica vs. Rep. de Corea EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Sudáfrica y Rep. de Corea por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 22:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Monterrey de Monterrey.
Sudáfrica vs Rep. de Corea por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Sudáfrica vs. Rep. de Corea por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Sudáfrica recibe a Rep. de Corea en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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Sudáfrica vs Rep. de Corea en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Sudáfrica y Rep. de Corea por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.