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Lágrimas en el mundo del fútbol: a los 25 años, murió un jugador que disputó el Mundial 2026

El Mundial 2026 está de luto tras darse a conocer el fallecimiento de un futbolista que representó a su país. Qué le pasó.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Tenía 25 años y por el momento, se desconocen la causas de su fallecimiento.
Tenía 25 años y por el momento, se desconocen la causas de su fallecimiento. Foto: REUTERS
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El mundo del fútbol está conmocionado: murió un jugador de la Selección de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026. La noticia sobre su deceso fue confirmado durante la mañana de este sábado 11 de julio y por el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Se trata de Jayden Adams, el mediocampista de 25 años que era internacional con la Selección de Sudáfrica y jugaba en el Mamelodi Sundowns Football Club del mismo país. Durante el Mundial 2026, jugó tres partidos hasta que el equipo quedó eliminado frente a Canadá.

Murió Jayden Adams, futbolista de la selección de sudáfrica que jugó el mundial 2026
Disputó tres partidos con su Selección durante la edición de este Mundial 2026. Foto: Mamelodi Sundows

El volante de 25 años, quien disputó minutos en tres encuentros de la instancia de fase de grupos frente a México, República Checa y Corea del Sur, fue encontrado muerto en el interior de un complejo hotelero de Ciudad del Cabo. El suceso aconteció pocas horas antes de que el deportista se sumara nuevamente a los trabajos de pretemporada que su club desarrolla en Austria.

“La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado”, indicó el fuerte comunicado del Sindicato de Futbolistas Sudafricanos.

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murió jayden adams selección de sudáfrica mundial 2026
El mediocampista perdió la vida a los 25 años. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En paralelo, habló su representante y dijo: “En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora y no estarán en condiciones de responder. Esta muerte nos ha destrozado a todos, sobre todo tras haber regresado hace apenas unos días del Mundial”, dijo el representante del jugador.

“El jueves hablamos; estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África. Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras. Sí, puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”, agregó.

Murió Jayden Adams, futbolista de la Selección de Sudáfrica: los números en clubes y su participación en el Mundial 2026

Durante su trayectoria, Jayden Adams afrontó 206 compromisos, anotó 15 tantos y otorgó 13 pases gol defendiendo los colores de dos clubes: Stellenbosch -donde se inició y fue estrella- y el Sundowns, conjunto al que se incorporó en enero de 2025.

Participó en el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo 2026 y la Champions League de su región. Por otra parte, con la Selección de Sudáfrica, el mediocampista integró la delegación que obtuvo el tercer puesto en la Copa Africana de Naciones 2024 desarrollada en Costa de Marfil.

Mundial 2026Selección SudáfricaMuerte
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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