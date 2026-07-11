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Qué se sabe sobre la muerte de Jayden Adams, el jugador de Sudáfrica que participó en el Mundial 2026

El futbolista de 25 años fue encontrado sin vida en su domicilio de Ciudad del Cabo. La Unión de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) lo recordó como un “jugador talentoso y un servidor ejemplar del deporte”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Jayden Adams fue encontrado sin vida en su casa de Ciudad del Cabo.
Jayden Adams fue encontrado sin vida en su casa de Ciudad del Cabo. Foto: Ulrik Pedersen via Reuters Conne
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El Mundial 2026 se convirtió en la cuarta participación de Sudáfrica en una Copa del Mundo antecedida solo por Francia 1998, Corea-Japón 2002 y 2010 en la que fueron anfitriones. El campeonato de este año aparecía para los sudafricanos como una nueva oportunidad de mostrarse a nivel internacional y una de las figuras que acompañó al equipo fue Jayden Adams, un mediocampista del club Mamelodi Sundowns. Este sábado se supo que el joven deportista murió a los 25 años estando en su país natal tras haber regresado del torneo.

De acuerdo al reporte oficial, el joven fue encontrado sin vida en su domicilio en Ciudad del Cabo, capital de Sudáfrica, esta mañana. La familia y los allegados al futbolista pidieron extremo respecto y privacidad para poder despedir a Jayden como lo merecía.

Muerte de Jayden Adams
El jugador tenía 25 años. Foto: Ulrik Pedersen via Reuters Conne

Investigan la muerte del jugador de Sudáfrica, Jayden Adams

La policía de Provincia del Cabo Occidental se encuentra investigando el fallecimiento del jugador Jayden Adams con el objetivo de conocer en qué circunstancias se dio el incidente sucedido en su casa de Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo.

Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte del futbolista sudafricano. Se cree que en las próximas horas las autoridades darán mayor información al respecto.

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La Unión de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU), publicó un comunicado para expresar su consternación al conocer la noticia del fallecimiento de Jayden Adams.

“Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando con orgullo, valentía y distinción las esperanzas de toda una nación", sostuvieron. Además, indicaron que su fallecimiento representa “una pérdida inconmensurable para su familia, sus compañeros de equipo, los clubes en los que jugó, la comunidad futbolística y el país en su conjunto”.

Las autoridades de la asociación de fútbol sudafricano lo describieron como un “jugador talentoso y un servidor ejemplar del deporte”. “Tenía mucho para ofrecer”, concluyeron.

Muerte de Jayden Adams
Jayden Adams durante el Mundial 2026. Foto: Jose Breton via Reuters Connect

La palabra del Mamelodi Sundowns, club en el que jugaba Jayden Adams

El futbolista de 25 años hizo su debut deportivo en 2020, a los 15 años, en el Stellenbosch F. C., donde jugó 139 partidos. En 2025, el mediocampista cambió de equipo y comenzó en el Mamelodi Sundowns. Sus compañeros indicaron que se encontraba en su mejor momento y que, además, fue clave para la clasificación de Sudáfrica al Mundial del 2026.

El Mamelodi también publicó un comunicado para despedirse del jugador y lamentar su fallecimiento. “Estamos devastados por el trágico fallecimiento de Jayden Adams”, comenzaron diciendo.

murió jayden adams selección de sudáfrica mundial 2026
El mediocampista jugaba en el Mamelodi Sundowns desde 2025. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Y agregaron: “El presidente del club y la familia Motsepe, la junta directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, la dirigencia, el personal, los hinchas de Mamelodi Sundowns FC y toda la Yellow Nation expresan sus más sinceras condolencias a la familia y los amigos de Jayden, mientras lamentan su pérdida”.

Desde el club también pidieron que se respete la privacidad de su familia y de sus compañeros de equipo en este difícil momento. “Rezamos para que Dios Todopoderoso brinde consuelo y fortaleza a la familia Adams, a sus amigos y a todas las personas que lo conocieron”, finalizaron.

Mundial 2026Selección SudáfricaMuerte
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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