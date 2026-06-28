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Sudáfrica vs. Canadá EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Sudáfrica y Canadá por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Sudáfrica vs Canadá por los 16avos de final del Mundial 2026.
Sudáfrica vs Canadá por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Sudáfrica choca ante Canadá, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Los Ángeles ya está lista para que el balón comience a moverse a las 16:00, y tú no te lo puedes perder.

Selección SudáfricaSelección CanadáMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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