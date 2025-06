Opens in new window

“Ya estaba cansada”: una empleada destrozó un buffet de la Universidad de Mar del Plata

Ocurrió en la Facultad de Derecho de Mar del Plata. La joven de 18 años trabajó allí durante cuatro meses y aseguró que fue su forma de “denuncia el maltrato”.

Una empleada se volvió viral por destrozar un buffet de la Universidad de Mar del Plata. Foto: Captura

Una joven de 18 años se volvió viral en TikTok tras grabarse destrozando el buffet de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, en respuesta a presuntos “malos tratos” por parte de sus jefes.

La chica fue identificada como Jennifer, llevaba apenas cuatro meses trabajando en el local, cuando su paciencia se colmó y se grabó descargando su bronca allí. El ataque duró apenas 30 segundos, pero el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Además, allí se puede ver como la empleada del buffet de la facultad de la ciudad balnearia revolea el monitor de una computadora y un teléfono celular, y luego se la ve tirando la vajilla al suelo y una cafetera.

En el video, Jenifer gritaba contra sus jefes: “Que se vaya a la c.. de su madre. Con el trabajo de la gente no se juega. Ahora sí haceme juicio. Que quede todo grabado, la c... de tu hermana”. De fondo, otra empleada miraba asustada.

Luego de que las imágenes se volvieran virales, la joven se comunicó con los medios locales para explicar cómo fue la situación y su versión de los hechos.

Qué dijo la chica que se volvió viral por romper su lugar de trabajo en Mar del Plata

En diálogo con el portal marplatense 0223, Jenifer aseguró que fue apoyada por la mayoría de los empleados que le contaron que “su sueño” era romper también su lugar de trabajo y se justificó al insistir en que recibía maltratos constantemente.

Una empleada destrozó un buffet de Mar del Plata. Foto: Captura

“Nos trataban muy mal. Mi reacción fue porque ya estaba cansada. Fue un impulso grabarlo”, contó la chica al medio local. Además, indicó que trabajaba desde marzo en el buffet con una jornada de siete horas diarias. “A veces nos quedábamos más tiempo y no nos pagaban las horas extras”, confió.

Por último, contó que recibió amenazas de los dueños y que se comunicaron con ella para decirle que iban a iniciar un juicio por los daños causados.