Infaltable para los postres: la receta perfecta para hacer crema chantilly en pocos pasos

Esta preparación dulce sirve para rellenar tortas, decorar dulces y hasta para combinarlo con helado y frutas. El paso a paso es más sencillo que nunca.

Crema chantilly Foto: Freepik

Los amantes de la mesa dulce saben que nada reemplaza mejor al dulce de leche que la crema chantilly. Esta preparación aireada es ideal para tortas, frutas y hasta una cucharada sola en mitad de la noche. Se trata de una crema batida con azúcar y, en algunos casos, un toque de esencia de vainilla que llena de sabor el paladar.

Aunque es muy simple de preparar, su textura es clave: debe quedar firme pero esponjosa, lo justo para sostenerse sobre una torta o fruta sin perder su delicadeza.

Crema chantilly Foto: Freepik

La crema chantilly es perfecta para todo tipo de postres, como tortas, tartas, copas de frutas, panqueques, helados y bebidas calientes como el café vienés. También es infaltable en clásicos como la Selva Negra, la Pavlova o las frutillas con crema.

Por su versatilidad, es uno de los toppings más queridos y usados en la pastelería de todo el mundo. De hecho, es uno de los acompañamientos clásicos más utilizados alrededor de todo el mundo.

Su origen se atribuye a Francia, al castillo de Chantilly. Allí, el maestro cocinero François Vatel perfeccionó esta crema en el siglo XVII. Al no requerir cocción, esta crema se hace en pocos minutos con un batido constante, buena dosis de paciencia y ganas de comer algo dulce.

Crema chantilly Foto: Freepik

Cómo hacer la mejor crema chantilly para tus postres

Ingredientes:

250 ml de crema de leche (mínimo 35% de materia grasa) bien fría

2 cucharadas de azúcar impalpable (o al gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación:

Colocar la crema de leche en un bol metálico o de vidrio previamente enfriado en la heladera. Comenzar a batir a velocidad media. Cuando la crema empiece a tomar cuerpo, agregar el azúcar impalpable en forma de lluvia y la esencia de vainilla si se desea.

Continuar batiendo hasta que la crema forme picos firmes, pero tener cuidado de no pasarse para que no se corte. Usar de inmediato o conservar en la heladera hasta el momento de utilizar. En este punto, debés recordar que la crema no puede usarse después de las 24 horas, ya que puede ser nociva para la salud.

¿En qué postres puedo usar crema chantilly?