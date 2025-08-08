Cuánto salen las emblemáticas tortas de Maru Botana en agosto 2025: sabores, precios por porción y dónde conseguirlas

La cocinera, referente de la pastelería argentina, cuenta con seis sucursales en Buenos Aires y Pilar, con horarios amplios para que sus clientes disfruten de sus productos. Además, ofrece opciones de delivery para quienes prefieren recibir sus tortas y dulces en casa.

Tortas de Maru Botana. Foto: Facebook / Maru Botana.

Maru Botana continúa siendo una de las figuras más destacadas de la pastelería argentina, con una oferta variada de tortas que siguen conquistando a miles de personas. Sus recetas, conocidas por su sabor casero y presentación cuidada, mantienen su lugar en cumpleaños y reuniones familiares.

Con más de dos décadas de trayectoria en televisión, libros y locales propios, la chef consolidó un estilo único que atraviesa generaciones. Desde clásicos como el Rogel hasta la Red Velvet, cada torta lleva el sello característico de Maru, combinando calidad, sabor y estética.

Tortas de Maru Botana. Foto: Facebook / Maru Botana.

Lista de precios de las tortas de Maru Botana

Las tortas de Maru Botana son reconocidas tanto por su sabor como por su presentación. Entre las más solicitadas se encuentran:

Rogel ($62.900): finos discos de masa con dulce de leche y merengue italiano.

Marquise ($59.700): base de chocolate con dulce de leche y merengue.

Carrot Cake ($59.700): húmeda torta de zanahoria, nueces y pasas, con frosting de queso crema.

Lemon Pie ($50.600): masa dulce rellena con crema de limón y cubierta con merengue italiano.

Red Velvet ($59.700): torta roja con chocolate y frosting de queso crema.

Torta Rogel de Maru Botana. Foto: Facebook / Maru Botana.

Además, las porciones individuales tienen un precio estándar de $14.000 para todas las variedades, lo que facilita disfrutar de estas delicias en cualquier ocasión.

Maru Botana cuenta con seis sucursales en Argentina, distribuidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Pilar. Estas son:

La Aldea (Pilar): Colectora Panamericana Este Km 44, Complejo La Aldea.

Belgrano: 11 de septiembre 982, CABA.

Barrancas de Belgrano: 11 de septiembre 1772, CABA.

Belgrano R: Echeverría 3240, CABA.

Belgrano R Next Door: Echeverría 3230, CABA.

Retiro: Suipacha 1371, CABA.

Además, recientemente abrió un local en Barcelona, España, marcando su primera expansión internacional.

Desde sus primeros pasos en televisión a fines de los años noventa, Maru Botana se destacó por su carisma a la hora de compartir sus recetas. Programas como “Sabor a mí” y “En casa con Maru” acercaron sus recetas a millones de hogares, siempre con un sello especial y su pasión por lo casero.

A lo largo de los años, no solo fue conductora, sino también empresaria, con la apertura de su primer local en Buenos Aires en 2001 y la publicación de varios libros dedicados a la pastelería.