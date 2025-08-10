Estas son las licencias de conducir que quedarán inhabilitadas aunque estén vigentes

Aunque la licencia siga vigente, existen situaciones que pueden dejarte sin poder manejar. Lo que hay que tener en cuenta para evitar sorpresas al volante.

Licencias de conducir que quedarán inhabilitadas aunque estén vigentes. Foto: Argentina.gob.ar

La licencia de conducir es el documento oficial que permite circular por las vías públicas, pero en la Ciudad de Buenos Aires no alcanza con que esté vigente. Existe otro requisito fundamental que todos los conductores deben conocer para evitar quedarse sin permiso para manejar.

¿Por qué no alcanza con que la licencia esté vigente?

En la Ciudad de Buenos Aires, además de contar con la licencia de conducir en regla, los conductores deben mantener un puntaje mínimo asignado a su registro. Este sistema de puntos comienza con 20 unidades y se va reduciendo conforme se cometen infracciones de tránsito.

Cuando un conductor llega a cero puntos, su licencia queda automáticamente inhabilitada, lo que significa que no podrá circular aunque el carnet siga vigente en cuanto a la fecha de validez.

Licencia de conducir digital. Foto: Argentina.gob.ar

Este mecanismo busca promover una conducción responsable y sancionar a quienes incumplen las normas de tránsito.

Qué implica la inhabilitación

Perder todos los puntos significa que el registro no tendrá validez para circular. El titular deberá cumplir con el período de inhabilitación correspondiente y realizar los trámites necesarios para recuperarlo, que pueden incluir cursos de educación vial o exámenes.

De esta manera, el sistema busca desalentar las conductas peligrosas al volante y garantizar que quienes circulen lo hagan de forma responsable.

Licencia de conducir. Foto: San Fernando Municipio

Cuáles son las infracciones que quitan más puntos

Entre las faltas que generan un mayor descuento en el puntaje y que pueden llevar más rápido a la inhabilitación se encuentran:

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas: hasta 10 puntos menos.

Exceso de velocidad grave: entre 5 y 10 puntos menos, dependiendo del caso.

Pasar un semáforo en rojo: 7 puntos menos.

Circular en contramano: 10 puntos menos.

No respetar los límites de velocidad en zonas escolares: 5 puntos menos.

No usar cinturón de seguridad o casco (en motos): 4 puntos menos.

Uso del celular mientras se conduce: 5 puntos menos.

No ceder el paso a peatones o vehículos en prioridad: 4 puntos menos.

Licencia de conducir. Foto: ANSV.

Es importante mantener un buen puntaje, ya que no solo evita la suspensión de la licencia, sino que también garantiza una conducción más segura para todos.