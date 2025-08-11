El lunes 18 de agosto es feriado: quiénes podrán disfrutar de un fin de semana XXL

El próximo lunes beneficiará a algunas localidades bonaerenses, donde se decretó asueto por fiestas patronales y se suspendieron actividades públicas y escolares.

Calendario de feriados y días no laborables en Argentina. Foto: Unsplash.

El próximo lunes 18 de agosto será una jornada laboral habitual para la gran mayoría de los argentinos, ya que no figura como feriado en el calendario oficial de 2025. Sin embargo, en algunas zonas puntuales se decretó asueto con motivo de celebraciones patronales, lo que generará un pequeño respiro laboral para sus habitantes.

En la provincia de Buenos Aires, las localidades de Tres Algarrobos y General Rivas tendrán actividades suspendidas en escuelas, oficinas públicas y varios comercios, con el objetivo de facilitar la participación de la comunidad en las festividades religiosas y culturales propias de cada localidad.

Calendario de feriados y días no laborables en Argentina. Foto: Pexels.

Este tipo de asuetos son habituales en diferentes puntos del país y responden, en su mayoría, a tradiciones con un fuerte arraigo histórico. Son decididos por las autoridades municipales o provinciales y no tienen alcance nacional, por lo que no afectan la actividad en otras regiones.

Para el resto del territorio argentino, el lunes 18 de agosto será un día laboral normal, con funcionamiento habitual del transporte público, los bancos, comercios y servicios.

A diferencia de los fines de semana largos que se programan con anticipación y que suelen estar asociados a feriados inamovibles o trasladables, esta fecha no generará un descanso extendido. Por lo tanto, quienes planeaban aprovecharla para una escapada deberán aguardar hasta la próxima oportunidad que brinde el calendario de feriados nacionales.

¿Por qué el feriado del domingo 17 de agosto no se traslada?

El feriado del 17 de agosto, que recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, caerá este año en día domingo y no se trasladará a otra fecha, a diferencia de lo que ocurre en ocasiones en las que se busca extender el descanso por fines turísticos.

Feriados y días no laborables en Argentina. Foto: Freepik.

La explicación está en la ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales y fines de semana largos. Esta normativa clasifica el 17 de agosto como feriado trasladable, pero establece reglas específicas: si la fecha coincide con martes o miércoles, se adelanta al lunes anterior; si cae en jueves o viernes, se pasa al lunes siguiente. No obstante, cuando la efeméride se ubica en sábado o domingo, no se modifica y se mantiene en su fecha original.

Esto significa que, en 2025, solo quienes trabajen los domingos podrán beneficiarse de este asueto. Para la mayoría, el homenaje a San Martín será una jornada conmemorativa sin impacto en su calendario laboral.

Pese a esto, agosto contará con un fin de semana largo gracias a la designación del viernes 15 como día no laborable. La medida, tomada por el Gobierno nacional, forma parte de los denominados “puentes turísticos”, que pueden establecerse hasta tres veces al año con el fin de impulsar la actividad económica en distintos destinos del país.