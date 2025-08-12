Igual de deliciosas, pero para diferentes bolsillos: cuánto cuesta una empanada en Don Julio y en El Ferroviario
Ubicados en Liniers y Palermo, las parrillas de El Ferroviario y Don Julio son dos de las más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Con años de trayectoria y una reputación consolidada entre los fanáticos del buen asado, ofrecen una propuesta que combina cantidad, variedad y tradición.
Uno de sus mayores atractivos son las empanadas, una opción ideal para los amantes de lo tradicional para arrancar la comida. Además, le presentamos los precios de cortes de carne para tener en cuenta. Cuánto cuesta en cada lado.
Cuánto sale una empanada en Don Julio
Entre sus opciones más destacadas aparecen las empanadas de carne cortada a cuchillo que, en salón, tienen un precio de $9.200, mientras que la versión de humita cuesta $7.200.
En tanto, es posible comprar las empanadas de Don Julio en su “carnicería”, donde vende cortes y productos para cocinar en casa: en este caso, la media docena sale $17.000, mucho más económico, lo que la convierte en una buena alternativa para degustar sus sabores sin gastar tanto dinero.
Otros tipos de entradas:
- Selección de quesos artesanales argentinos: $32.000
- Cecina de novillo: $27.200
- Chorizo seco: $16.300
- Provoleta con grelos: $23.000
- Chorizo: $16.000
- Morcilla: $10.200
- Mollejas de corazón: $99.000
- Degustación de achuras: $149.600
Dónde queda: Guatemala 4699
Cuánto sale una empanada en El Ferroviario
Entre sus opciones más destacadas aparecen las empanadas de carne cortada a cuchillo que, en salón, tienen un precio de $2.300.
El precio de la provoleta completa
Una de las estrellas del lugar es su provoleta El Ferroviario, que tiene rúcula, tomate, morrón, cebolla, jamón y panceta. Actualmente, la porción cuesta $22.400. Si bien los precios aumentaron en los últimos meses, sigue siendo una opción que se destaca por su relación precio-calidad.
El Ferroviario ofrece una variedad de carnes y especialidades que se sirven con generosidad. Algunos de los precios más consultados:
- Bife de Lomo (sin gluten): $41.400 / $45.100
- Bife de Chorizo (sin gluten): $41.400 / $45.100
- Bife de Chorizo Mariposa (sin gluten): $41.400 / $45.100
- Matambrito Tiernizado con Fritas (sin gluten): $31.200 / $34.000
- Churrasquito de Pollo (sin gluten): $11.000
- Asado Ancho (sin gluten): $48.800 / $61.900
- Asado Entrerriano (sin gluten): $82.200
- Vacío (sin gluten): $42.100 / $49.000
- Entraña (sin gluten): $39.900 / $49.800
- Parrillada por Persona: $40.000
Dónde queda: Av. Reservistas Argentinos 219.