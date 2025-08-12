Igual de deliciosas, pero para diferentes bolsillos: cuánto cuesta una empanada en Don Julio y en El Ferroviario

Con años de trayectoria y una reputación consolidada entre los fanáticos del buen asado, ofrecen una propuesta que combina cantidad, variedad y tradición.

El Ferroviario y Don Julio Foto: El Ferroviario y Don Julio

Ubicados en Liniers y Palermo, las parrillas de El Ferroviario y Don Julio son dos de las más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Con años de trayectoria y una reputación consolidada entre los fanáticos del buen asado, ofrecen una propuesta que combina cantidad, variedad y tradición.

Uno de sus mayores atractivos son las empanadas, una opción ideal para los amantes de lo tradicional para arrancar la comida. Además, le presentamos los precios de cortes de carne para tener en cuenta. Cuánto cuesta en cada lado.

Cuánto sale una empanada en Don Julio

Entre sus opciones más destacadas aparecen las empanadas de carne cortada a cuchillo que, en salón, tienen un precio de $9.200, mientras que la versión de humita cuesta $7.200.

En tanto, es posible comprar las empanadas de Don Julio en su “carnicería”, donde vende cortes y productos para cocinar en casa: en este caso, la media docena sale $17.000, mucho más económico, lo que la convierte en una buena alternativa para degustar sus sabores sin gastar tanto dinero.

Empanadas argentinas. Foto: Instagram @donjulioparrilla

Otros tipos de entradas:

Selección de quesos artesanales argentinos: $32.000

Cecina de novillo: $27.200

Chorizo seco: $16.300

Provoleta con grelos: $23.000

Chorizo: $16.000

Morcilla: $10.200

Mollejas de corazón: $99.000

Degustación de achuras: $149.600

Dónde queda: Guatemala 4699

Cuánto sale una empanada en El Ferroviario

Entre sus opciones más destacadas aparecen las empanadas de carne cortada a cuchillo que, en salón, tienen un precio de $2.300.

Empanadas en El Ferroviario. Foto: web oficial

El precio de la provoleta completa

Una de las estrellas del lugar es su provoleta El Ferroviario, que tiene rúcula, tomate, morrón, cebolla, jamón y panceta. Actualmente, la porción cuesta $22.400. Si bien los precios aumentaron en los últimos meses, sigue siendo una opción que se destaca por su relación precio-calidad.

El Ferroviario ofrece una variedad de carnes y especialidades que se sirven con generosidad. Algunos de los precios más consultados:

Bife de Lomo (sin gluten): $41.400 / $45.100

Bife de Chorizo (sin gluten): $41.400 / $45.100

Bife de Chorizo Mariposa (sin gluten): $41.400 / $45.100

Matambrito Tiernizado con Fritas (sin gluten): $31.200 / $34.000

Churrasquito de Pollo (sin gluten): $11.000

Asado Ancho (sin gluten): $48.800 / $61.900

Asado Entrerriano (sin gluten): $82.200

Vacío (sin gluten): $42.100 / $49.000

Entraña (sin gluten): $39.900 / $49.800

Parrillada por Persona: $40.000

Dónde queda: Av. Reservistas Argentinos 219.