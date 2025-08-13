Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Reporte Meteorológico

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

En Santa Cruz, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 3.4°C. Se espera que el ambiente sea fresco y la humedad esté en torno al 80%. Habrá un viento moderado con ráfagas que llegarán a 25 km/h, lo que puede dar lugar a una sensación térmica algo más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avanza la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C y la velocidad del viento disminuirá a 16 km/h, lo que permitirá una tarde más tranquila. No hay pronóstico de lluvias, por lo que puede ser un buen momento para actividades al aire libre mientras dure el día. Recuerde abrigarse adecuadamente para evitar el frío.