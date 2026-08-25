Todo sobre el CUD: qué impuestos no pagan las personas con discapacidad y qué beneficios adicionales tienen

El Certificado Único de Discapacidad se obtiene luego de una evaluación realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria. Foto: Foto generada con IA

Las personas con discapacidad pueden acceder a distintos beneficios impositivos, sociales y de transporte mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El documento acredita la discapacidad luego de una evaluación realizada por una Junta Evaluadora integrada por profesionales de distintas disciplinas.

Entre los beneficios disponibles se encuentran exenciones o reducciones de determinados impuestos, además de facilidades vinculadas al transporte público y la compra de vehículos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos beneficios requieren realizar un trámite previo y no se aplican de manera automática.

Las personas con CUD pueden solicitar distintos beneficios vinculados a impuestos y transporte. Foto: Foto generada con IA

Qué impuestos no pagan las personas con CUD

En la Ciudad de Buenos Aires, la AGIP contempla distintos beneficios para sectores específicos, entre ellos las personas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad.

Los principales beneficios impositivos incluyen:

ABL e Impuesto Inmobiliario: la exención debe gestionarse ante la autoridad correspondiente y de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa.

Impuesto Automotor: las personas con CUD pueden solicitar la exención, pero el beneficio no se aplica automáticamente y requiere realizar el trámite correspondiente.

Peajes: las personas que cumplen con las condiciones establecidas pueden acceder a la exención del pago de peajes.

Además, quienes cuentan con CUD pueden acceder a franquicias impositivas para la compra de vehículos 0 km, siempre que cumplan con los requisitos previstos para este beneficio.

Algunas exenciones impositivas no se aplican de manera automática y requieren realizar un trámite. Foto: IA/Canal 26

Otros beneficios del Certificado Único de Discapacidad

El CUD también permite acceder a distintos beneficios relacionados con la movilidad y el transporte. Entre ellos se encuentra el acceso gratuito al transporte público nacional de corta, media y larga distancia.

Esto incluye colectivos, trenes, subtes y micros, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada servicio.

A su vez, las personas que cuentan con el certificado pueden solicitar el Símbolo Internacional de Acceso, que facilita el libre tránsito y estacionamiento en los espacios correspondientes.

El CUD permite acceder al transporte público gratuito en distintas modalidades y servicios. Foto: ElEsquiú.com.

El CUD también puede habilitar el acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad, como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad de un hijo con Síndrome de Down, entre otras prestaciones.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

Para obtener el CUD es necesario reunir previamente la documentación requerida según la condición de salud y solicitar un turno con la Junta Evaluadora.

El trámite puede iniciarse de manera virtual o presencial, de acuerdo con las opciones disponibles.

Cómo sacar turno para tramitar el CUD de manera virtual

Para comenzar el trámite online se deben seguir una serie de pasos:

Escanear toda la documentación requerida. Ingresar a la opción “Iniciar trámite” y acceder a la plataforma Trámites a Distancia (TAD) con usuario y contraseña de miBA. Seguir las instrucciones de la plataforma para cargar la documentación y completar el formulario. Una vez enviada la solicitud, llegará al correo electrónico una confirmación de recepción. El personal encargado revisará la documentación presentada. Si falta algún documento, se comunicarán por correo electrónico. Luego se asignará un turno con la Junta Evaluadora. Finalmente, la persona deberá presentarse en el día y horario establecidos con toda la documentación que fue cargada durante el trámite.

Las personas con discapacidad pueden solicitar el Símbolo Internacional de Acceso para facilitar la movilidad y el estacionamiento. Foto: Gobierno de Chajarí

Cómo tramitar el CUD de manera presencial

También es posible iniciar el trámite de manera presencial. Para hacerlo, es necesario:

Acercarse a la Sede de Atención Social más cercana al domicilio. Si la persona interesada no puede concurrir, otra persona puede realizar esta instancia en su nombre. Presentar toda la documentación requerida y el formulario completo. El personal de la sede revisará los documentos y asignará un turno para concurrir al Centro de Evaluación. Presentarse en el día y horario indicados con toda la documentación necesaria.

Qué pasa el día de la evaluación para obtener el CUD

El día del turno, la persona que solicita el certificado debe presentarse ante la Junta Evaluadora. Puede estar acompañada durante la evaluación, pero es indispensable que concurra quien será titular del CUD.

El trámite para obtener el CUD puede iniciarse de manera virtual o presencial, según las opciones disponibles. Foto: redes sociales.

En determinadas situaciones, cuando existen dificultades para bajar del vehículo en el que se realizó el traslado, también existe una alternativa. Desde el Gobierno de la Ciudad aclaran que “si es necesario, la Junta Evaluadora saldrá al estacionamiento a conocerte para que no tengas que bajar del auto o de la ambulancia que te haya trasladado”.

Una vez finalizada la evaluación, la Junta Evaluadora determinará si corresponde otorgar el certificado y establecerá las condiciones correspondientes según cada caso.